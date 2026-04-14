Ein Mann wurde am Montagabend östlich des Bahnhofs Grenchen Süd von einem durchfahrenden Zug erfasst und schwer verletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Am Montag, 13. April 2026, wurde der Kantonspolizei Solothurn kurz vor 22 Uhr gemeldet, dass östlich des Bahnhofs Grenchen Süd ein Mann von einem durchfahrenden Zug erfasst worden sei.

Der schwer verletzte Mann konnte durch die unverzüglich ausgerückten Einsatzkräfte geborgen und erstversorgt werden. Anschliessend wurde er mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Kanton Solothurn haben Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen. Gemäss aktuellem Kenntnisstand ist nicht von einer Fremdeinwirkung auszugehen.

Im Einsatz standen Angehörige der Polizei Kanton Solothurn, der Rettungsdienst, die Rega und Mitarbeitende der SBB.