Am Mittwochmorgen melden die SBB, dass der Verkehr im Bahnhof Stettbach eingeschränkt ist – ein Zug blockiert die Strecke. Besonders ärgerlich für die vielen Pendler.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

«Ich bin kurz vor dem Bahnhof Stettbach stehengeblieben, weil im Tunnel ein Zug kaputtgegangen ist», meldet ein Leser am Mittwochmorgen. Auch die Website der SBB bestätigt die Störung: Zwischen Stettbach und Zürich-Stadelhofen blockiert ein Zug die Strecke.

Betroffen sind die Linien S3, S5, S9, S11, S12, S15 und S23. «Unser Zug musste zurück in den Bahnhof Dietlikon. Dort warten wir jetzt auf die S8», so der Leser weiter. «Alle rufen ihre Chefs an, sagen Meetings ab. Oder fragen sich, ob sie nach Hause sollen Homeoffice machen.»

Die Einschränkung dauert etwa bis 7.30 Uhr. Reisende müssen mit Ausfällen, Verspätungen sowie Umleitungen rechnen.