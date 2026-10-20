Im Kernkraftwerk Gösgen ist am Dienstagmorgen um 6.40 Uhr automatisch eine Reaktorschnellabschaltung ausgelöst worden. Laut Betreiber reagierten alle Sicherheitssysteme wie vorgesehen; zusätzliche Radioaktivität trat nicht aus.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Dienstagmorgen wurde um 6.40 Uhr im Kernkraftwerk Gösgen eine Reaktorschnellabschaltung ausgelöst. Ursache war eine Unterspannung an den Steuerstabschienen, teilt das Kraftwerk in einer Mitteilung mit.

«Mit der automatischen Abschaltung haben sämtliche sicherheitsrelevanten Systeme wie vorgesehen reagiert. Es erfolgte keine zusätzliche Abgabe von Radioaktivität», heisst es weiter. Die Anlage sei abgeschaltet und befinde sich in einem sicheren Zustand. Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) ist umgehend informiert worden. Die Anlage wird nach Freigabe durch das Ensi wieder angefahren.