Trauer um die älteste Schweizerin: Hedwig «Mubli» Zaugg aus dem Kanton Bern ist mit 111 Jahren gestorben. Die Seniorin hatte zwei Weltkriege miterlebt und erst im Mai ihren Geburtstag gefeiert.

Anja Schelbert

Die älteste Schweizerin ist tot: Hedwig «Mubli» Zaugg aus dem Kanton Bern ist im Alter von 111 Jahren gestorben. Erst im Mai hatte sie Blick in ihrem Altersheim empfangen und das Geheimnis ihres langen Lebens verraten.

Erst am 17. Mai hatte Zaugg ihren 111. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass besuchte Blick die damals älteste Einwohnerin der Schweiz in ihrem Altersheim. Die Bernerin zeigte sich gesprächig, erinnerte sich an ihre Kindheit und stimmte sogar das Volkslied «Brienzer Buurli» an. Nun ist sie in der Nacht auf Mittwoch verstorben.

Schon als Kind musste sie einen schweren Schicksalsschlag verkraften

Zaugg wurde am 17. Mai 1915 geboren, mitten im Ersten Weltkrieg. Als sie drei Jahre alt war, starb ihre Mutter an der Spanischen Grippe. Sie wuchs mit drei Geschwistern auf einem kleinen Bauernhof auf. Später gründete sie mit ihrem Mann Res eine eigene Familie. Sie wurde Mutter von zwei Töchtern, Grossmutter von vier Enkeln und Urgrossmutter von sechs Urenkeln.

Bis vor rund zehn Jahren lebte die Bernerin noch selbständig. Nach einem Beckenbruch zog sie anber ins Altersheim.

Drei Baumnüsse pro Tag

Bei ihrem Besuch im Mai wollte Blick von Zaugg wissen, was hinter ihrem aussergewöhnlich langen Leben steckt. Ihre bodenständige Antwort: «Wir haben einfach gelebt und das Leben genommen, wie es kommt.»

Neben Genügsamkeit, Bewegung und gutem Essen setzte sie auf einen besonderen Tipp: «Ich habe meinen Kindern immer gesagt, dass sie drei Baumnüsse am Tag essen sollen. Das ist auch gut fürs Gehirn.» Auch die Gene dürften eine Rolle gespielt haben. Ihr Vater wurde beinahe 100 Jahre alt. Mit dem Tod von Hedwig Zaugg verliert die Schweiz ihre bisher älteste Einwohnerin.