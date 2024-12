Ein Sternschnuppen-Spektakel erwartet uns! Zwischen dem 6. und 16. Dezember durchquert die Erde den Geminiden-Meteorstrom. An seinem Höhepunkt sind bis zu 150 Sternschnuppen möglich. Experten erklären, wann sich der Blick nach oben lohnt.

Wann das Sternschnuppen-Feuerwerk am besten zu sehen ist

Wann das Sternschnuppen-Feuerwerk am besten zu sehen ist

1/5 Vom 6. bis 16. durchfliegt die Erde den Geminiden-Meteorstrom. Bei optimalen Bedingungen sind bis zu 150 Sternschnuppen pro Stunde möglich. Eine Schnuppe wie hier in Hokkaido, Japan am 15. Dezember 2023. Foto: imago/Kyodo News

Auf einen Blick Geminiden-Sternschnuppen vom 6. bis 16. Dezember sichtbar, Höhepunkt am 13./14

Vollmond am 15. Dezember beeinträchtigt Sichtbarkeit der Sternschnuppen erheblich

Unter idealen Bedingungen bis zu 150 Sternschnuppen pro Stunde möglich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Christina Benz Redaktorin News

Noch Wünsche für Weihnachten offen? Bald gibt es die beste Gelegenheit, einen Wunsch an oberster Stelle abzugeben, dem Kosmos. Zwischen dem 6. und 16. Dezember durchquert die Erde den Meteorstrom namens Geminiden – eines der beeindruckendsten Sternschnuppenereignisse des Jahres.

Den Höhepunkt erreicht das Spektakel in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember. Unter idealen Bedingungen könnten dabei bis zu 150 Sternschnuppen pro Stunde zu sehen sein, erklärt Marc Eichenberger, Präsident der Schweizerischen Astronomischen Gesellschaft.

Wäre da nur nicht der Vollmond

Im Gegensatz zu anderen Sternschnuppen sind die Geminiden-Sternschnuppen besonders hell und bewegen sich langsamer. Für das menschliche Auge eigentlich ideal. Doch wie Meteo News berichtet, macht uns leider der Mond einen Strich durch die Rechnung.

Der Vollmond am 15. Dezember wird den Nachthimmel stark aufhellen. Doch bereits in der Nacht des Höhepunkts, am 13. Dezember, wird der Himmel hell sein, wie Meteorologe Klaus Marquardt schreibt. Dadurch wird die Sichtbarkeit der Sternschnuppen deutlich eingeschränkt.

Nur die allerhellsten Geminiden werden dann sichtbar sein. Eichenberger schätzt die Anzahl auf fünf bis zehn Sternschnuppen pro Stunde.

Suchen sie sich ein «dunkles Plätzchen»

Um die Chance auf sichtbare Sternschnuppen zu erhöhen, empfiehlt Eichenberger, ab 21 Uhr mit der Beobachtung zu beginnen. Am besten an einem dunklen Ort. Besonders geeignet sind Berge, wo der Nachthimmel generell dunkler ist. Aber auch ein «dunkles Plätzchen im Mittelland» kann gute Sichtbedingungen bieten. Wichtig ist, dass wenig Strassenlaternen und andere künstliche Beleuchtung in der Nähe sind.

Doch auch früh am Morgen, wenn der Mond bereits tiefer steht und weniger stört, lassen sich die Sternschnuppen wieder besser beobachten, erklärt Uwe Pilz, Vorsitzender der deutschen Vereinigung der Sternfreunde, dem «Spiegel». Der ideale Zeitpunkt laut dem Experten: zwischen 6 und 6.30 Uhr.

Die jährliche Staubwolke

Was sind Sternschnuppen überhaupt? Anders als der Name vermuten lässt, handelt es sich nicht um fallende Sterne, sondern um kleine Gesteinsbrocken (Meteoriten), die in der Erdatmosphäre abgebremst werden und verglühen.

Sternschnuppen treten oft in grosser Zahl auf, wenn die Erde einen Meteorstrom durchquert. Dabei handelt es sich um die Staubspur, die ein Komet oder Asteroid hinterlässt. Der Geminiden-Meteorstrom geht auf den Asteroiden «3200 Phaethon» zurück. Dieser hinterliess Staubpartikel, die uns in der Adventszeit Hunderte Sternschnuppen bescheren.