Heftiger Unfall mit vier Autos in Malters LU

Ein schwerer Auffahrunfall mit vier Autos forderte am Sonntagabend in Malters LU acht Verletzte. Fünf Personen mussten ins Spital. Die Unfallstelle war für vier Stunden gesperrt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auffahrunfall mit 4 Autos in Malters LU, 8 Verletzte

Dach eines Autos entfernt, Frontseite eines zerstört

Sachschaden: 85'000 CHF, Strassensperrung für 4 Stunden

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Sonntagabend kurz vor 18 Uhr kam es in Malters LU auf der Kantonsstrasse zu einem Auffahrunfall mit vier involvierten Autos. Acht Personen wurden verletzt. Fünf Personen wurden vom Rettungsdienst in das Spital gebracht.

Bilder der Kantonspolizei zeigen das Ausmass des Unfalls. Bei einem weissen Auto musste augenscheinlich das Dach weggeschnitten werden, um die eingesperrten Personen zu befreien. Bei einem schwarzen Auto ist die Frontseite fast vollständig zerstört.

Der Gesamtsachschaden liegt laut der Kantonspolizei Luzern bei etwa 85'000 Franken. Wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Unfallstelle für knapp vier Stunden gesperrt werden. Der Unfallhergang wird von der Luzerner Polizei abgeklärt.