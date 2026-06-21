Das Thermometer steigt und steigt. Tagsüber gibts nicht einmal mehr eine Nullgradgrenze in der Schweiz – bei Temperaturen im Flachland heisser als in fernöstlichen Tropen.

In Zürich wirds heute heisser als in Bangkok

In Zürich wirds heute heisser als in Bangkok

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Zürich werden heute 35 Grad, in Basel 36 Grad erwartet

Nullgradgrenze zwischen 4800 und 5200 Metern, Dufourspitze im Plusbereich

Meteonews prognostiziert für 26. Juni 37 Grad in Zürich

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Meteoschweiz sagte heute 35 Grad für Zürich an, sogar 36 Grad für Basel – Verhältnisse heisser als in Bangkok, wo das Thermometer heute 34 Grad erreicht.

Völlig verschiedene Klimazonen und fast gleiche Temperaturen – ein seltenes Phänomen.

Während in der fernöstlichen Tropenmetropole wenigstens mit abkühlenden Schauern zu rechnen ist, brennt die Sonne über dem Schweizer Mittelland praktisch pausenlos vom Himmel – abgesehen von vereinzelten Gewittern.

37 Grad am Freitag?

Abkühlung in Sicht? Denkste. Für nächsten Freitag und Samstag, 26. und 27. Juni, sagt Meteonews in Zürich sogar 37 Grad voraus. Meteoschweiz spricht von 36 Grad am Freitag, weiteren 35 Grad am Samstag.

Ganzes Land im Plusbereich

Tagsüber herrschen derzeit im ganzen Land eindeutige Plustemperaturen.

Selbst der höchste Punkt der Schweiz – die Dufourspitze mit 4634 m ü. M. – befindet sich über dem Gefrierpunkt. Die Nullgradgrenze dürfte zwischen 4800 und 5200 Metern liegen.

Warnung

Die Hitze birgt grosse Risiken für Kreislaufbeschwerden und körperliches Unwohlsein. Der Bund hat auf Meteoschweiz eine Verhaltensempfehlung herausgegeben: Pro Tag mindestens 1,5 Liter trinken, am besten ungesüsste und alkoholfreie Getränke; Körper kühl halten; Schatten und kühle Räume aufsuchen; sich mit geeigneter Kleidung, Kopfbedeckung und Sonnenschutz schützen; Fenster beschatten und früh morgens lüften.

Erträglichere Hitze

Ein kleiner Trost: Trotz ähnlicher Höchstwerte sind 35 Grad in der Schweiz angenehmer als in den südostasiatischen Tropen.

Die gefühlte Temperatur ist in Bangkok höher, weil die extreme Luftfeuchtigkeit die Hitze «schwerer» macht. In Zürich ist die Hitze trockener und besser erträglich.