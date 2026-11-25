Ausgerechnet vor der Wintersession hatten zwei Parlamentarier gesundheitlich Pech. SP-Nationalrat Fabian Molina hat sich bei einer Tanzprobe die Achillessehne gerissen. FDP-Nationalrat Heinz Theiler hatte einen Herzinfarkt, ist inzwischen aber wieder fit.

Darum gehts In der Wintersession debattiert das Parlament über EU-Verträge, Armeefinanzierung und Budget

SP-Nationalrat Fabian Molina riss sich bei einer Tanzprobe die Achillessehne und kommt mit Gehhilfe

FDP-Nationalrat Heinz Theiler erlitt einen Herzinfarkt, wurde reanimiert und ist zur Session fit

Leandra Sommaruga Redaktorin Politik

In wenigen Tagen versammelt sich das Parlament in Bern zur Wintersession. Drei Wochen lang wird heftig debattiert und gestritten. Es geht um viel: die EU-Verträge, Armeefinanzierung, Budget. Doch ausgerechnet in diesen Tagen hatte SP-Nationalrat Fabian Molina (36) Pech: Bei einer Tanzprobe mit seiner Theatergruppe gab es bei ihm «einen lauten Knall im Fuss», wie er auf Instagram schreibt. Der Zürcher zog sich dabei im rechten Fuss einen Achillessehnenriss zu. Zur Session wird er daher mit Gehhilfe erscheinen.

Weniger sichtbar ist das Leiden, das FDP-Nationalrat Heinz Theiler (56) Ende Oktober heimgesucht hatte. An einem ruhigen Samstagabend erlitt der Schwyzer einen Herzinfarkt. Und als er den Notfall aufsuchte, stand sein Herz gar still und musste während acht Minuten reanimiert werden. Für die Session ist er allerdings wieder fit, wie er gegenüber dem «Bote der Urschweiz» sagte. Mit der Teilnahme an Anlässen werde er sich aber zurückhalten, um seinem Körper die nötige Ruhe zu geben.