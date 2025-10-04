Papst Leo XIV. nimmt an Vereidigung der Schweizergarde teil

Papst Leo XIV. nimmt am Samstag überraschend an der Vereidigung von 27 Schweizergardisten in Rom teil. Dies bestätigte der Pressesprecher der Schweizergarde gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Zum ersten Mal seit über 50 Jahren

1/11 Papst Leo XIV. nimmt am Samstag überraschend an der Vereidigung der Schweizergardisten in Rom teil. (Archivbild) Foto: ANGELO CARCONI

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Zum letzten Mal sei das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche im Jahr 1968 an der Vereidigung der Schweizergarde zugegen gewesen.

Am Samstagnachmittag werden im Vatikan in Rom 27 neue Schweizergardisten vereidigt. Aufgrund des Todes von Papst Franziskus am 21. April wurde die ursprünglich für den 6. Mai 2025 geplante Vereidigungszeremonie verschoben. Beim Eid versprechen die Gardisten, den regierenden Papst und alle seine rechtmässigen Nachfolger zu schützen und zu verteidigen, auch unter Einsatz ihres eigenen Lebens.

Uri Gastkanton

Die Vereidigung dauert von Freitag bis Sonntag. Der Kanton Uri ist Gastkanton. Am Freitagabend begann diese mit der Ordensverleihung. Am Samstagmorgen fand eine Jodlermesse statt, gefolgt von einer Generalaudienz mit Papst Leo. Die eigentliche Vereidigung folgt dann am Nachmittag. Am Sonntagmorgen gibt es eine Messe auf dem Petersplatz.

Gestern Freitag hatte der Papst Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter getroffen. Sie diskutierten auch über den US-Zollkonflikt und die mögliche Rolle des Papstes als Friedensvermittler. Das Gespräch war laut Keller-Sutter offen und herzlich.