44 Millionen Franken würde die Villa am See kosten. Am 29. November entscheidet die Zuger Stimmbevölkerung, ob die Stadt die historische Liegenschaft kaufen soll – es wäre nicht die erste.

Darum gehts Am 29. November stimmt Zug über den Kauf der Villa Unterer Frauenstein am See für 44 Millionen ab

Initianten wollen öffentlichen Seezugang und Park, Gegner nennen den Kauf teuer und planlos

2022 kaufte Zug den Zurlaubenhof für 65 Millionen, auch damals war die Nutzung zunächst offen

Leandra Sommaruga Redaktorin Politik

Eigentlich will die Stadt Zug die Villa Unterer Frauenstein nicht. Bereits zweimal hat der Grosse Gemeinderat den Kauf der denkmalgeschützten Liegenschaft beim Theater Casino direkt am See abgelehnt.

Und trotzdem können die Zugerinnen und Zuger am 29. November darüber entscheiden, ob die Stadt das 1850 erbaute Anwesen mit Bade- und Waschhaus, einer Gartenanlage und einem 70 Meter langen Seeanstoss kaufen soll. Die Fläche: 5514 Quadratmeter. Das Preisschild: 44 Millionen Franken.

Eine Volksinitiative für den Villenkauf

Dass es nun so weit kommt, ist in erster Linie Monika Mathers-Schregenberger zu verdanken. Als bekannt wurde, dass die Villa zum Verkauf stand, reichte die alt Gemeinderätin am 2. September 2025 eine Einzelinitiative ein, um das Anwesen zu kaufen. Als sie damit vor dem Gemeinderat abblitzte, reichte ein Initiativkomitee die vorliegende Volksinitiative ein, die im September für gültig erklärt wurde.

Was die Stadt mit der Liegenschaft tun soll, ist noch unklar. Gegenüber dem Onlineportal Zentralplus erklärte Mathers-Schregenberger, die auch der Kopf hinter der Initiative ist, ihr gehe es vor allem um den Ausverkauf der Heimat. Diesem müsse entgegengewirkt werden. Die Initianten erachten den Kauf des Grundstücks als einmalige Gelegenheit, einen Seezugang und Park für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Unterstützung erhalten sie von den Parteien SP, Die Mitte, Alternative – die Grünen (ALG) sowie vom Heimatschutz. Für die Gegnerschaft der Vorlage – diese besteht mitunter aus der FDP und der SVP – ist es eine unnötige und teure Investition ohne Plan.

Nicht Teil der Abstimmung sind die Kosten, die für die späteren Instandsetzungs- und Nutzungsentscheide anfallen würden. Die Stadt rechnet dafür mit rund 10,5 Millionen Franken und einem jährlichen Unterhalt von rund 250'000 Franken. Was in anderen Städten eine finanzielle Unmöglichkeit wäre, kann in Zug problemlos diskutiert werden: So budgetiert die Stadt für 2027 mit einem Überschuss von 15,6 Millionen Franken bei einem Steuerfuss von 52 Prozent.

Stadt kaufte schon mal ein historisches Anwesen ohne Ziel

Es wäre nicht das erste Mal, dass Zug ein historisches Gebäude kaufen würde, ohne genau zu wissen, was man damit tun würde. 2022 kaufte die Stadt für 65 Millionen Franken den barocken Zurlaubenhof, unweit der Villa Unterer Frauenstein. Die Stimmbevölkerung beschloss den Kauf damals mit über 90 Prozent Zustimmung.

Der Zurlaubenhof ist ein Ensemble aus historischen Gebäuden und barocken Gartenanlagen. 1964 wurde die Liegenschaft als schutzwürdiges Baudenkmal anerkannt. Bis 1799 gehörte das Anwesen der Familie Zurlauben. Von 1843 bis 2022 war das Anwesen im Besitz der Familie Bossard. Inzwischen ist die öffentliche Mitwirkung abgeschlossen. Dabei hat eine Mehrheit der Teilnehmenden gewünscht, den historischen Ort zu erhalten, seine museale und kulturelle Bedeutung zu stärken und für Besuche zu öffnen. Dies schrieb der Stadtrat 2025 in der Mitteilung.