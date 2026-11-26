Die Baubranche will schneller bauen. Mit einer Mitteilung wenden sich Baumeisterverband und Economiesuisse an die Politik und fordern schnellere Bewilligungsverfahren. Bereits in den nächsten Wochen wird sich das Parlament damit befassen.

Darum gehts Baumeisterverband und Economiesuisse beklagen Baublockaden

Das Problem orten sie unter anderem in langwierigen Verfahren und übermässiger Regulierung

Der Ständerat debattiert in der Wintersession mehrere Vorlagen in der Baupolitik

Leandra Sommaruga Redaktorin Politik

Mietdeckel, gemeinnütziger Wohnungsbau, gegen Immobilien-Spekulation: Geht es um Wohnpolitik, stehen vor allem die linken Parteien mit Ideen auf der Matte. Allerdings nicht nur. Auch der Schweizerische Baumeisterverband und der Dachverband der Schweizer Wirtschaft Economiesuisse werden jetzt mit Forderungen laut.

«Schweiz muss die Baublockade lösen»

In einer Mitteilung beklagen sie: «Hohe Mietpreise belasten die Bevölkerung und die Unternehmen, die auf attraktive Standortbedingungen für ihre Arbeitnehmenden angewiesen sind.» Zudem blockierten und verzögerten langwierige Bewilligungsverfahren, eine hohe Regulierungsdichte und mehrstufige Rechtsmittelverfahren dringend benötigte Bauprojekte. Sie fordern daher: Die Schweiz müsse diese Baublockaden lösen. Dafür sollten Mindeststandards für einfachere Verfahren her.

Konkret fordern die Verbände, dass Baugesuche innerhalb klar definierter und planbarer Fristen behandelt werden, zentrale kantonale Anlaufstellen geschaffen und kürzere Rechtswege unnötige Verzögerungen reduzieren sollen. Weiter sollen digitale Verfahren die Bearbeitung der Gesuche beschleunigen, Regulierungen angepasst und vorhandene Bau- und Nutzungsreserven bei ausgewiesenem Wohnungsmangel rascher aktiviert werden.

Ständerat debattiert mehrere Vorlagen

Bereits in der Wintersession, die am kommenden Montag beginnt, soll sich das Parlament der Forderungen annehmen. Es gelte jetzt, die angestossenen Reformen möglichst rasch in wirksames Recht zu überführen, heisst es in der Mitteilung. Dafür sollten verbindliche Mindeststandards für Bau- und Bewilligungsverfahren geprüft und diese gemeinsam mit Kantonen, Gemeinden sowie der Bau- und Immobilienwirtschaft entwickelt werden. Tatsächlich debattiert der Ständerat in den kommenden Wochen mehrere Vorlagen aus den Kreisen FDP, Mitte und SP.

Für Bernhard Salzmann, den Direktor des Schweizerischen Baumeisterverbands, steht fest: «Die Wohnungsknappheit lässt sich lösen, wenn wir wieder mehr bauen können. Die laufende Wintersession bietet die Chance, die notwendigen Reformen voranzubringen und konkrete Blockaden aus dem Weg zu räumen. Jetzt braucht es Tempo bei der Umsetzung.»