Wichtiger Grenzübergang
Israel hat weiter Vorbehalte gegen Rafah-Öffnung

Israel berät über die angekündigte Öffnung des Rafah-Grenzübergangs zwischen Gaza und Ägypten. Zuerst soll die Leiche eines 2023 getöteten Grenzpolizisten übergeben werden.
Publiziert: vor 55 Minuten
Benjamin Netanyahu berät am Sonntag mit seinem Kabinett über die Öffnung des Grenzübergangs Rafah im Gazastreifen.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Israel berät am Sonntag über Öffnung des Rafah-Grenzübergangs zu Ägypten
  • Israel fordert Rückführung von Ran Gvilis Leiche vor Grenzöffnung
  • Rafah-Grenzübergang seit 2025 geschlossen, wichtigstes Tor aus Gazastreifen
Keystone-SDA

Israel hat nach Medienberichten weiter Vorbehalte gegen die angekündigte Öffnung des Grenzübergangs zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. Das sogenannte Sicherheitskabinett will an diesem Sonntag über das Thema beraten.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu (75) hatte am Samstagabend mit dem US-Gesandten Steve Witkoff (68) und dem Schwiegersohn und Berater von US-Präsident Donald Trump (79), Jared Kushner (45), über die zweite Phase des Gaza-Friedensplans gesprochen.

Gibt Hamas letzten Leichnam frei?

Der seit fast einem Jahr geschlossene Rafah-Grenzübergang gilt als wichtigstes Tor des Gazastreifens zur Welt. Ali Schaath, Vorsitzender der neuen palästinensischen Regierung von Fachleuten für Gaza, hatte die Öffnung in beide Richtungen am Donnerstag angekündigt. Israel sträubt sich jedoch nach Medienberichten dagegen, den Übergang zu öffnen, bevor die Leiche der letzten israelischen Geisel im Gazastreifen vereinbarungsgemäss übergeben ist.

Hunderte Israelis demonstrierten am Samstagabend für die Rückführung der sterblichen Überreste des Grenzpolizisten Ran Gvili. Der damals 24-Jährige war am 7. Oktober 2023 beim Terrorangriff der Hamas getötet worden. Die israelische Regierung hatte betont, erst dann in die nächste, im US-Friedensplan für Gaza vorgesehene Phase eintreten zu wollen, wenn der Leichnam des Polizisten nach Israel zurückgebracht worden ist.

