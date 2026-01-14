Die Umsetzung des Gaza-Friedensplans geht nach Angaben der USA in die zweite Phase. Darin gehe es um die Entwaffnung der Hamas, die Einsetzung einer technokratischen Übergangsregierung und den Beginn des Wiederaufbaus des Gazastreifens.

Trumps Gaza-Plan geht in die zweite Runde

Darum gehts US-Gesandter Witkoff bestätigt zweite Runde von Trumps Gaza-Friedensplan

Plan soll Konflikt zwischen Israel und Palästinensern entschärfen

Janine Enderli Redaktorin News

US-Sondergesandte Steve Witkoff teilt mit, dass Trumps Friedensplan für Gaza in die zweite Runde geht.

Phase 1 des Plans konzentrierte sich auf die sofortige Deeskalation: ein Waffenstillstand, die Freilassung aller Geiseln, sowie die Öffnung für humanitäre Hilfe in Gaza. Ziel war es, die Kämpfe sofort zu beenden, die Zivilbevölkerung zu versorgen und die Voraussetzungen für eine politische Übergangslösung zu schaffen.

