Entwaffnung der Hamas
Trumps Gaza-Plan geht in die zweite Runde

Die Umsetzung des Gaza-Friedensplans geht nach Angaben der USA in die zweite Phase. Darin gehe es um die Entwaffnung der Hamas, die Einsetzung einer technokratischen Übergangsregierung und den Beginn des Wiederaufbaus des Gazastreifens.
Publiziert: vor 46 Minuten
|
Aktualisiert: vor 40 Minuten
  • US-Gesandter Witkoff bestätigt zweite Runde von Trumps Gaza-Friedensplan
  • Plan soll Konflikt zwischen Israel und Palästinensern entschärfen
  • Erste Runde startete offiziell am 15. Januar 2025
Janine EnderliRedaktorin News

US-Sondergesandte Steve Witkoff teilt mit, dass Trumps Friedensplan für Gaza in die zweite Runde geht. 

Phase 1 des Plans konzentrierte sich auf die sofortige Deeskalation: ein Waffenstillstand, die Freilassung aller Geiseln, sowie die Öffnung für humanitäre Hilfe in Gaza. Ziel war es, die Kämpfe sofort zu beenden, die Zivilbevölkerung zu versorgen und die Voraussetzungen für eine politische Übergangslösung zu schaffen. 

+++Update folgt+++

