Bundesrat Röstis geplante «kleine Post-Reform» zur Kostenreduzierung stiess auf breite Kritik. Am Mittwoch um 14 Uhr werden nun die Eckwerte für eine umfassendere Revision des Postgesetzes vorgestellt.

1/5 Wie sieht die Grundversorgung der Post in Zukunft aus? Darüber will Bundesrat Rösti heute informieren. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Post in schwieriger Lage: Weniger Briefe, digitale Projekte umstritten

Bundesrat Rösti präsentiert Eckwerte für Revision des Postgesetzes

Blick berichtet live Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sophie Reinhardt Redaktorin Politik

vor 1 Minute vor 1 Minute Wer besucht die Poststellen? «Viele Menschen hängen an ihrer Poststellen, doch wenn man sie fragt, geben sie zu, dass sie kaum mehr dort sind»», sagt Rösti. Die Barzahlungsdienste seien aber noch immer wichtig. Überweisung, Einzahlung und Auszahlungen sollen auch künftig zum Grundauftrag der Poststellen gehören. Wenn die Nachfrage sinke, könne der Bundesrat die Grundversorgung anpassen. Der Bundesrat will auch künftig keine Entgeltung der Post vorsehen. Das Monopol für leichte Briefe unter 50 Gramm soll die Schweizer Post behalten. vor 6 Minuten vor 6 Minuten Zeitungen weiter im Briefkasten Falls die Auflagen der Zeitungen massiv fallen, wolle der Bundesrat trotzdem, solange wie möglich, an der Zustellung bis 12.30 Uhr festhalten, sagt Rösti. Das sei ein medienpolitischer Entscheid. vor 10 Minuten vor 10 Minuten Am 2030 ist mit Abbau zu rechnen Voraussichtlich ab dem Jahr 2030 soll die Post ihr Angebot der Nachfrage anpassen dürfen, so Rösti. Das sei ein Grundsatzentscheid des Bundesrats. Konkrete Vorgaben oder Zahlen zu Schwellenwerten könne der Bundesrat aber noch keine nennen. Im Postgesetz soll ein Mechanismus für die Anpassung der Grundversorgung entlang des Nachfragerückgangs verankert. Die Post kann künftig bei Erreichen gewisser Schwellenwerte eine Anpassung der Grundversorgung unter Einhaltung des Mindestumfangs beantragen. vor 11 Minuten vor 11 Minuten A-Post bleibt Bis 2030 will Rösti die A-Post nicht abschaffen und an mindestens 5 Tagen die Woche soll die Post Briefe ausliefern. Weiter sollen Poststellen betrieben werden wie heute. Danach könnte die Situation aber anders aussehen, sagt der Bundesrat. Aus «nostalgischen Gründen» sei es nicht nötig, Poststellen offen zu behalten, sagt er. vor 14 Minuten vor 14 Minuten «Der Bundesrat will keine eingeschränkte Grundversorgung» «Wir haben heute neben vielen anderen Themen über die Post gesprochen», eröffnet Rösti die Medienkonferenz. Die Briefmenge habe sich in den letzten 20 Jahren halbiert. Diese Entwicklung werde sich fortsetzen, schätzt er. Die steigenden Paket-Zahlen würden dies nicht wettmachen. Diese Entwicklung habe einen Einfluss auf die Grundversorgung. Rösti erinnert daran, dass die Schweizer Post keine Subventionen erhalte. Wenn sich das Briefgeschäft künftig nicht mehr rentiere, werde die Post die Grundversorgung nicht mehr stemmen können. «Wir haben Zeit, die Post ist finanziell noch gut aufgestellt.» Man wolle nicht zuwarten, bis die Post in Schieflage gerate. «Der Bundesrat will keine eingeschränkte Grundversorgung, wenn die Nachfrage vorhanden ist.» vor 23 Minuten vor 23 Minuten Bundesrat will Post-Grundversorgung auf die Schnelle nicht zusätzlich reduzieren Der Bundesrat will Umfang und Qualität der Post-Grundversorgung vorerst nicht reduzieren, teilt er am Mittwoch mit. Er will die Post jedoch «an veränderte Bedürfnisse» anpassen. An bereits früher vorgestellten und heftig kritisierten Sparmassnahmen will er festhalten.



Am Mittwoch beschloss der Bundesrat Eckwerte für eine umfassende Revision des Postgesetzes, die etwa ab 2030 gelten soll. Die Grundversorgung werde dann das heutige Angebot inklusive der voraussichtlich per 2026 vorgezogenen Massnahmen umfassen, schrieb er.



Ab 2026 will der Bundesrat mit Abstrichen an der Grundversorgung die Post um jährlich bis 45 Millionen Franken entlasten. Zudem will er im Postgesetz verankern, wie die Grundversorgung an den fortschreitenden Rückgang der Nachfrage angepasst werden kann. Er will dabei Bedürfnisse vor Ort berücksichtigen.



Für Tätigkeitsfelder der Post ausserhalb der Grundversorgung will der Bundesrat Rechtssicherheit schaffen. Bis im Juni 2026 soll das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation eine Vernehmlassungsvorlage ausarbeiten. 13:11 Uhr 13:11 Uhr Rösti tritt vor die Medien Um 14 Uhr treten Bundesrat Albert Rösti, Vorsteher des Departements für Kommunikation und Matthias Hürlimann, Abteilungsleiter Telecomdienste und Post vor die Medien. Erwartet wird, dass Rösti seine Pläne zur Post-Reform vorlegt. Ende des Livetickers

Die Post steckt in einer schwierigen Lage: Immer weniger Menschen verschicken Briefe, die digitalen Projekte sorgen politisch für Streit und machen Verluste. Gleichzeitig muss sich das Unternehmen an strenge gesetzliche Regeln halten.

Weil das Postgesetz bisher nicht geändert wurde, reagierte der Konzern mit dem, was in seiner Macht steht: Er baut Filialen ab, erhöht die Preise.

Mit grosser Spannung wird darum erwartet, was der zuständige Bundesrat Albert Rösti (58) am Mittwoch präsentiert. In der ersten Sitzung nach den Sommerferien will sein Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation die Eckwerte für eine Revision des Postgesetzes vorlegen.

Das Ziel des angepassten Gesetzes ist, eine «zeitgemässe Weiterentwicklung der Grundversorgung und deren nachhaltige Finanzierung».

Kleine Reform wurde kritisiert

Bundesrat Rösti wollte der Post bereits per Verordnung einen Leistungsabbau ermöglichen. Gegen den Widerstand des Nationalrats hatte er eine Verordnung vorgelegt, welche dem gelben Riesen Sparmassnahmen ermöglichen sollte.

Künftig soll die Postzustellung gemäss der geplanten «kleinen Post-Reform» in alle ganzjährig bewohnten Siedlungen anstatt wie heute in alle ganzjährig bewohnten Häuser erfolgen. Diese Vorlage wurde von vielen Kreisen kritisiert.

Als Reaktion auf die grossen Herausforderungen hat die Post ihre Geschäftstätigkeiten ausserhalb der Grundversorgung in den letzten Jahren ausgebaut. Dies stiess im Parlament immer wieder auf Ablehnung. Auch hier könnte Rösti heute einen Entscheid vorlegen.

Blick berichtet live um 14 Uhr von der Medienkonferenz.



