Der Tod von SVP-Nationalrat Alfred Heer macht die Parlamentarierinnen und Parlamentarier in Bern tief betroffen.

1/4 Nationalrat Alfred Heer ist am Donnerstag in Zürich unerwartet verstorben. Foto: keystone-sda.ch

Der Tod von SVP-Nationalrat Alfred Heer macht die Parlamentarierinnen und Parlamentarier in Bern tief betroffen. Auch Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat sich zum Tod des bekannten Politikers geäussert. Die Nachricht sei erschütternd, sagt sie auf dem Kurznachrichtendienst X.

Rösti bricht die Stimme

Auch Bundesrat Albert Rösti, der lange mit Heer im Nationalrat politisiert hat, ist die Stimme gebrochen, als er sich zu Beginn einer Medienkonferenz der Familie sein Beileid aussprach. Der unerwartete Tod Alfred Heers «meines langjährigen, sehr vertrauten Kollegen im Nationalrat» mache ihn betroffen, sagte Rösti. «Es ist mir ein grosses Bedürfnis, seinen Angehörigen zu kondolieren und ihnen viel Kraft zu wünschen.»

In Heers Partei, der SVP, sorgt die Nachricht für viele bestürzte Reaktionen. Die Zürcher Nationalratskollegin Barbara Steinemann schreibt: «Du wirst allen fehlen!»

Parteigrenzen spielen keine Rolle, die Bestürzung über die unerwartete und traurige Nachricht geht darüber hinweg. Mitte-Präsident Philipp Mathias Bregy hält etwa fest: «Und plötzlich wird der politische Diskurs mehr als zweitrangig.»

Mitte-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt sass mit Heer zusammen in der Geschäftsprüfungsdelegation. Auf Anfrage von Blick sagt er: «Fredi und ich hatten viele unterschiedliche Realitäten, aber die gleichen Werte. Er war mir ein guter Freund und die Zusammenarbeit hat immer gut funktioniert. Meine Gedanken sind bei seinen engsten Freunden und der Familie. Mein herzliches Beileid!»

Auch FDP-Präsident Thierry zeigt sich betroffen. Er spricht vom Tod eines «geschätzten und aufrichtigen Kollegen»: