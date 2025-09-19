Der Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verstorben. Die Umstände werden untersucht.

Der Zürcher Nationalrat ist laut Medienberichten verstorben. Foto: keystone-sda.ch

Céline Zahno Redaktorin Politik

Alfred «Fredi» Heer ist diese Nacht gestorben, wie das Onlinemedium «Inside Paradeplatz» vermeldet. Die Todesumstände werden von der Polizei und dem Gerichtsmedizinischen Institut untersucht. Heer war 63 Jahre alt.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt dem Medium, dass sie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 19. September 2025, wegen eines medizinischen Notfalls im Kreis 4 im Einsatz war.

Rösti kondoliert Angehörigen

«Vor Ort konnte lediglich noch der Tod der genannten Person festgestellt werden», schreibt die Stadtpolizei. «Zu diesem Todesfall wurde die übliche Untersuchung durch die Stadtpolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Zürich eingeleitet.»

Bundesrat Albert Rösti (58) äussert sich an einer Medienkonferenz zum Tod seines Parteikollegen. Ihm bricht die Stimme: «Der unerwartete Tod Alfred Heers, meines langjährigen, sehr vertrauten Kollegen im Nationalrat macht mich betroffen. Es ist mir ein grosses Bedürfnis, seinen Angehörigen zu kondolieren und ihnen viel Kraft zu wünschen.»

Prominente Figur in der SVP

Alfred Heer war seit 2007 Nationalrat. Er war eine der prominentesten Figuren der Zürcher SVP. Bis 2016 führte er die Kantonalpartei. Er besass zusammen mit seinem Nationalratskollegen Mauro Tuena (53) eine kleine IT-Firma. Der Zürcher hat die Ochsentour durchgemacht und war städtisch, kantonal und national in der Politik tätig.

Heer war seit 2011 Mitglied der Schweizer Delegation im Europarat und von 2016 bis 2018 deren Präsident. Im Nationalrat und im Europarat vertrat Heer eine klare Pro-Israel-Politik. Er reiste auch immer wieder nach Israel.

Heer galt als Hardliner und fiel immer wieder mit pointierten Äusserungen und seinem markigen Vokabular auf. In der Partei leistete er sich eine eigene Meinung und scherte immer wieder aus.. Zum Beispiel bezeichnete er den den Wahlkampfsong der SVP 2015 als «gaga». Im Europarat hatte er sich stark für die Wahl von Ex-SP-Bundesrat Alain Berset (53) zum Europarats-Präsidenten eingesetzt.

Der Zürcher war schweizerisch-italienischer Doppelbürger. Er hinterlässt eine erwachsene Tochter.