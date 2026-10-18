Je erfolgreicher die deutsche AfD-Spitzenpolitikerin Alice Weidel ist, desto brisanter wird ihr Schweizer Wohnsitz. Eine AfD-Spezialistin spricht von der Achillesferse, ihre Gegner spotten regelmässig. Muss Weidel jetzt für ihre Karriere nach Deutschland ziehen?

Darum gehts Die deutsche AfD-Spitzenpolitikerin Alice Weidel lebt mit ihrer Frau in der Schweiz

Gegner in Deutschland nutzen dies regelmässig für Angriffe gegen Weidel

Auf Blick-Anfrage schweigt die Spitzenpolitikerin

Lucien Fluri Co-Ressortleiter Politik

Die Schweiz ist der deutschen Spitzenpolitik höchstens mal eine kleine Fussnote wert. Zu wenig wichtig ist unser kleines Land. Zu gross sind die innenpolitischen Probleme, die Kanzler Friedrich Merz (70) und seine schlingernde CDU-SPD-Koalition haben.

Nur in einem Fall taucht die Schweiz immer bei deutschen Spitzenpolitikern auf: Wenn es um den Wohnsitz von AfD-Spitzenpolitikerin Alice Weidel (47) geht. Ihre Gegner weisen nur allzu gerne darauf hin, dass ausgerechnet die Frontfrau der deutschnationalen Partei ihren Lebensmittelpunkt in der Schweiz hat. Zwar ist ihr Wahlkreis in Überlingen am Bodensee (D), in Einsiedeln SZ zieht Weidel mit ihrer Frau jedoch zwei Söhne gross.

«Alice aus dem Schweizerland»

Spott, Sticheleien, Seitenhiebe prallen regelmässig auf Weidel ein. Mal heisst es «Alice aus dem Schweizerland», mal dröhnt es: «Das sagt jemand, der in der Schweiz lebt!»

Erst kürzlich war der Wohnsitz der AfD-Co-Vorsitzenden wieder Thema. Bei den Wahlen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern gab es ein hartes Ringen zwischen der AfD und der bisherigen SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (52). Diese griff Weidel hart an, als die AfD-Frau einige Frauen im Osten als Rabenmütter verunglimpfte. «Echt jetzt, Frau Weidel?», fragte Schwesig. «Da sieht man mal wieder, dass Sie aus der Schweiz hier reinfliegen nach Mecklenburg-Vorpommern und uns Ostfrauen gar nicht kennen.» Es ist nur einer von vielen Angriffen.

Weidel haben die Schweiz-Angriffe ihrer Gegner nicht geschadet. Ihre Partei legt von Wahl zu Wahl zu. In den Bundesländern Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern ist sie stärkste Kraft geworden.

«Auch AfDler finden das doof»

Doch je grösser die Erfolge werden, umso brisanter wird die Schweiz-Connection für Weidel. Bei den nächsten Wahlen dürfte sie erneut AfD-Kanzlerkandidatin werden. Und gemäss aktuellen Umfragen würde die AfD in Deutschland stärkste Partei. Das Standbein in der Schweiz könnte zum Klumpenrisiko werden.

Die deutsche ZDF-Hauptstadtkorrespondentin und AfD-Spezialistin Nicole Diekmann (48) sagte kürzlich im Podcast «Politik mit Anne Will» zu Weidels Schweiz-Connection: «Das ist die Achillesferse. Da sagt jeder AfDler: Will ich nicht drüber reden, wenn man ihn auf das Thema anspricht.» Und Diekmann weiter: «Das finden sie doof in der AfD, dass Alice Weidel in der Schweiz lebt.»

Und was sagt die deutsche Spitzenpolitikerin? Wie reagiert sie auf die permanenten Angriffe? Überlegt sie sich mit Blick auf die nächsten Wahlen, die Wohnsituation zu ändern? Blick hat Weidel diese Fragen gestellt. Doch weder ihr Sprecher noch die AfD-Bundestagsfraktion reagierten auf die Anfrage.

Weidel: «Angst, dass ich eins auf die Rübe kriege»

Unbekannt ist, welche Folgen Weidels immer weiter steigende Prominenz für die Schweiz haben. In Schwyz nämlich muss die Kantonspolizei Weidels Sicherheit garantieren. Wie viel das kostet, wollte der Kanton Schwyz bisher nicht beantworten. Klar ist: Je exponierter Weidel ist, desto höher die Gefahr. 2023 gab es Hinweise auf einen drohenden Anschlag, Weidel und ihre Familie mussten in Sicherheit gebracht werden.

Über Weidels Familienleben ist nicht allzu viel bekannt. Verheiratet ist sie mit der Filmemacherin Sarah Bossard (44). Zusammen ziehen sie zwei Söhne gross. 2024 machte Weidel ihrer Partnerin auf offener Bühne in Zürich eine Liebeserklärung. «Sarah, ich liebe dich», sagte sie und sprach über ihre Beziehung. «Wir können nicht mehr spontan ins Restaurant gehen, ohne Angst zu haben, dass ich eins auf die Rübe kriege.»