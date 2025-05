So unterschiedlich urteilen Schweizer Richter

Nicht jeder Richter urteilt gleich, wie eine neue Studie zeigt. Foto: IMAGO/U. J. Alexander

Darum gehts Schweizer Richter urteilen unterschiedlich für gleiche Straftaten je nach Kanton

Fingierter Fall zeigt grossen Ermessensspielraum bei Tötungsdelikt-Urteilen

81 Richter sprachen durchschnittlich 6,7 Jahre Strafe für fiktiven Fall aus

Lucien Fluri Co-Ressortleiter Politik

Gleiche Tat, gleiche Strafe? Das ist in der Schweiz längst nicht so. Die Richter urteilen sehr unterschiedlich. Dies zeigt eine neue Untersuchung, über die die «NZZ» nun berichtet hat. Je nach Kanton und Richter können für ein und dasselbe Delikt ganz unterschiedliche Strafen resultieren. Wer ein Tötungsdelikt verübt, kommt demnach mit weniger Gefängnis davon, wenn er es in der Waadt tut.

Doch der Reihe nach: Ein stark alkoholisierter Schweizer Wirt will gerade sein Restaurant schliessen, als er an der Eingangstüre einen potenziellen Einbrecher bemerkt. Er rennt ihn nach, schiesst sechs Mal auf ihn und trifft ihn tödlich. Die Strafe: Je nach Richter zwischen ein Jahr bedingt bis zu 15 Jahre Gefängnis.

«Höchst problematisch»

Zu diesem Ergebnis kommt der Jurist Luca Ranzoni. Er hat für seine Doktorarbeit den Fall fingiert. Per Online-Umfrage nahmen 81 Richter teil und urteilten quasi ab Blatt. Verglichen hat der Doktorand letztlich die «Urteile» aus sechs Kantonen. Im Schnitt wurden 6,7 Jahre Strafe ausgesprochen. Damit zeigt die Arbeit: Die Richter haben einen grossen Ermessensspielraum. Das Ergebnis sei «unter dem Blickwinkel des Gleichheitsgebotes in der Bundesverfassung höchst problematisch», sagt Ranzoni der «NZZ».

Um eine bessere Datengrundlage zu haben, verlangt Jurist Ranzoni nun, dass die erstinstanzlichen Urteile in der Schweiz veröffentlicht werden. Damit könnten mehr Daten zur Höhe von Strafen gesammelt – und die Unterschiede letztlich verkleinert werden.