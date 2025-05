Nicht nur Bundesrätinnen schwören auf Schweizer Uhren – auch international tun es viele Politiker. Ob Demokratin, Autokrat oder Populist: Was am Handgelenk glänzt, ist interessant. Und wird manchmal selbst zum Politikum.

Sie sitzen an den Schalthebeln der Macht. Sie bestimmen über Steuern, Klimapolitik und internationale Verträge – oder zetteln Kriege an. Doch auch das, was sie am Handgelenk tragen, ist selten Zufall.

Viele internationale Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker setzen auf Schweizer Uhren – wie die meisten unserer Bundesrätinnen und Bundesräte. Immer mal wieder werden die Zeitmesser sogar zum Politikum. Hier eine kleine Auswahl.

Joe Biden

Der ehemalige US-Präsident Joe Biden (82) ist ein bekennender Fan der Marke Omega. Seit Jahren trägt er Modelle aus der sportlich-eleganten Seamaster-Reihe. Auch eine Rolex Datejust gehört zu seiner Sammlung. Sie war 2021 bei Bidens Amtseinführung an seinem Handgelenk zu sehen.

Donald Trump

Und Donald Trump (78)? Der aktuelle US-Präsident gilt als Rolex-Liebhaber. Er geht jedoch noch einen Schritt weiter und verkauft seine eigenen Swiss-made-Uhren. Besonders protzig: das Modell «Trump Victory Tourbillon», das für rund 100’000 Dollar angeboten wird. Laut «Le Temps» stammt das Uhrwerk aus La Chaux-de-Fonds NE.

Benjamin Netanyahu

Israels Premierminister Benjamin Netanyahu (75) mag Luxus ebenso: Zwei nahezu identische Luminor-Modelle der Marke Panerai waren schon an seinem Handgelenk zu sehen.

Cristina Fernández de Kirchner

Die ehemalige argentinische Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner (71) zeigte sich mit einer goldenen Rolex Datejust, besetzt mit Diamanten. Preis: wohl deutlich über 30’000 Franken. Ein Detail, das in ihrem Heimatland rege Diskussionen auslöste.

Sawsan Chebli

In Deutschland sorgte die Berliner SPD-Politikerin Sawsan Chebli (46) einst für eine aufgeregte Debatte – wegen ihrer rund 7000 Franken teuren Rolex. Manche fragten sich: Darf eine linke Politikerin so eine Uhr tragen?

Alice Weidel

Auch AfD-Chefin Alice Weidel (46) trägt Rolex. Die deutsche Politikerin lebt mit ihrer Familie in Einsiedeln SZ. Sie müsse sich im Gegensatz zu Chebli nicht für ihre Rolex rechtfertigen, bemerkte die linke «Tageszeitung» einmal bissig.

Wladimir Putin

Der russische Präsident Wladimir Putin (72) zeigt gerne, was er hat. In der Sammlung des Kreml-Herrschers befindet sich unter anderem: eine Blancpain Léman Aqua Lung für rund 10’000 Franken. Ausserdem besitzt er eine Patek Philippe und eine Breguet.

Kim Jong Un

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un (40), der einen Teil seiner Kindheit in Bern verbrachte, trägt Swiss made: eine schlichte Movado Museum. Sie dürfte rund 500 Franken kosten. Für einen Diktator erstaunlich zurückhaltend.

Papst Franziskus (†88)

Der kürzlich verstorbene Papst Franziskus (†88) entschied sich für eine schwarze Swatch-Uhr (Modell Once Again) für knapp 60 Franken. Diese pragmatische Wahl unterstrich seine bodenständige Art. Auf welche Uhr sein Nachfolger Leo XIV. (69) setzt, ist Teil wilder Spekulationen. Sie dürfte aus dem Hause Wenger stammen.