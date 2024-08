Völkerrecht Cassis fordert mehr Respekt für humanitäres Völkerrecht

Bundesrat Ignazio Cassis hat am Montag an einem Anlass des Uno-Sicherheitsrats in Genf mehr Respekt für das humanitäre Völkerrecht gefordert. Mitglieder des Sicherheitsrats (ohne Russland) trafen sich zum 75-Jahr-Jubiläum der Genfer Konventionen in der Calvin-Stadt.