Vizepräsident des FC Länggasse ist im EM-Fieber «Ich tippe, die Schweiz kommt in den Final»

So wie der FC Länggasse in Bern kämpfen viele Schweizer Vereine um genügend Spielfläche. Die anstehende Frauen-EM dürfte den Verteilkampf in den Städten noch verschärfen. Der Fussballverband sucht nach Lösungen.

Publiziert: 00:39 Uhr