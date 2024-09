60 Massnahmen hat eine Expertengruppe um Ex-Gewerkschaftler Serge Gaillard (69) vorgeschlagen, damit der Bundeshaushalt wieder ins Lot kommt. Nun wird klar: Die meisten davon will der Bundesrat umsetzen.

Am Freitag hat die Landesregierung ihren Sparplan vorgestellt. Er sieht vor allem Ausgabenkürzungen vor. Einige Massnahmen sollen aber auch mehr Geld in die Bundeskasse spülen. Angegeben ist im Folgenden jeweils, wie viel Geld mit der jeweiligen Massnahmen pro Jahr eingespart werden kann – und zwar ab dem Jahr 2030.

1 Wo will der Bundesrat sparen?

AHV: Der Bund soll sich künftig weniger an den AHV-Kosten beteiligen. Konkret will der Bundesrat den Beitrag des Bundes nicht mehr an die Entwicklung der AHV-Einnahmen koppeln. Sparpotenzial: 289 Millionen Franken pro Jahr.

Der Bundesrat will komplett auf Bundesbeiträge zur familienergänzenden Betreuung verzichten. Denn eigentlich falle die Kita-Finanzierung in die Verantwortung der Kantone, so der Bundesrat. Hier will der Bund bis 2030 ganze einsparen – wobei der Bundesrat bei dieser Zahl auch eine vom Parlament noch gar nicht definitiv beschlossene Erhöhung der Kita-Beiträge mit eingerechnet hat. Landwirtschaft : Bei den Bauern will der Bundesrat nur wenig sparen. Die Beihilfen für die Viehwirtschaft sollen gestrichen werden. Weiter will er die Beiträge für die Werbung beispielsweise von Schweizer Fleisch leicht kürzen und die sogenannten Landschaftsqualitäts-Beiträge halbieren. Macht zusammen 81 Millionen Franken pro Jahr, die man sparen will.

Bei den Subventionen für Klima- und Energieprojekte will die Regierung Prioritäten setzen und nur die wirksamsten Instrumente weiterführen. Das Gebäudeprogramm, über das Fördergelder für die energetische Sanierung von Häusern gesprochen werden, soll reduziert werden. Auf die von der Spartruppe vorgeschlagene Einführung von Lenkungsabgaben verzichtet der Bundesrat aber. Sparpotenzial: . Bundesverwaltung: Nicht zuletzt will der Bund auch bei sich selbst sparen. Um 300 Millionen Franken pro Jahr soll die Bundesverwaltung ihre Ausgaben reduzieren. 60 Prozent der Einsparungen sollen mit Massnahmen beim Bundespersonal erreicht werden – also beispielsweise, indem der Personaletat verkleinert wird oder Löhne weniger stark steigen.

Das sind nicht alle Massnahmen. Weiter gespart werden soll unter anderem bei der Sportförderung oder der Kultur. Auch will der Bundesrat der SRG Gelder streichen, nämlich den Beitrag für ihr Angebot für Auslandschweizer.

2 Wie will der Bund mehr einnehmen?

Sparen ist das eine – der Bund will zudem auch dafür sorgen, dass die Einnahmen steigen. Allerdings sind diese Einnahmen bescheiden im Vergleich zum Volumen der Sparmassnahmen. So will die Regierung, wie von der Spartruppe vorgeschlagen, dass sich Kapitalbezüge auf die zweite und dritte Säule künftig gegenüber dem Rentenbezug steuerlich nicht mehr lohnen. Das bringt dem Bund 220 und den Kantonen 60 Millionen Franken pro Jahr. Zudem sollen neu alle Importkontingente für landwirtschaftliche Güter versteigert werden. Heute ist das nur teilweise der Fall. Einnahmepotenzial: rund 80 Millionen Franken pro Jahr.

3 Ist das Finanzloch damit gestopft?

Laut Bundesrat fehlen ab 2027 jährlich 3 bis 3,5 Milliarden Franken. Ab 2030 sind es sogar 4 bis 4,5 Milliarden. Würden sämtliche vom Bundesrat anvisierten Sparmassnahmen umgesetzt, könnte dieses Loch mehr als gestopft werden. Bis 2027 könnte man die Ausgaben um 3,5 Milliarden senken, bis 2030 um 4,3 Milliarden. Dazu kommen die geplanten Mehreinnahmen, die sich bis 2030 auf 300 Millionen Franken summieren sollen. Der Bundesrat argumentiert, dass man bewusst mehr als unbedingt nötig vorschlägt, weil einerseits weitere Ausgaben dazukommen werden – und man andererseits aufgrund der Rückmeldungen von Kantonen, Sozialpartnern und Parteien dann vielleicht doch auf einige Massnahmen verzichten wird.

4 Welche Vorschläge der Spar-Truppe werden verworfen?

Beiträge an Kantone: Der Bundesrat will Rücksicht auf die Kantone und bisherige Abmachungen nehmen. Deshalb möchte er beispielsweise an den Bau- und Betriebsbeiträgen für Gefängnisse sowie kantonale Hochschulen festhalten. Die Expertengruppe hatte eine ersatzlose Streichung vorgeschlagen, was den Bund um 140 Millionen (2027) bis 275 Millionen Franken (2030) entlastet hätte.

Der Bundesrat will die indirekte Presseförderung nicht vollständig streichen, aber von 50 auf 25 Millionen Franken halbieren. Künftig wolle man sich auf die Förderung der Lokal- und Regionalpresse konzentrieren. Die Zustellvergünstigungen für die Verbands- und Stiftungspresse sollen gestrichen (20 Millionen Franken) und jene für die Lokal- und Regionalpresse von 30 auf 25 Millionen gekürzt werden. Armee: Vom Bundesrat nicht einmal mehr erwähnt wird die Armee. Die Expertengruppe hatte vorgeschlagen, das Wachstum der Verteidigungsausgaben von den geplanten 6,14 auf 4,25 Prozent zu senken, was dem Bund Einsparungen von mehreren Hundert Millionen Franken pro Jahr bringen könnte. Die Armee wäre aber auch erst deutlich später wieder voll einsatzfähig. Das Parlament ringt noch immer um die tatsächliche Höhe der Militärausgaben für die kommenden Jahre.

5 Wie geht es weiter?

Noch sind die Sparpläne des Bundes nicht in Stein gemeisselt. Im Gegenteil: Sie werden noch einige Hürden nehmen müssen. Als Erstes werden sie nun innerhalb der Bundesverwaltung auf Herz und Nieren geprüft. Rund 40 Vorschläge benötigen eine Gesetzesänderung, die der Bundesrat als Gesamtpaket vorlegen will. Voraussichtlich Ende Januar 2025 soll die Gesamtvorlage in die öffentliche Vernehmlassung gehen, bei der sich Kantone, Parteien und Verbände dazu äussern können. Weil dort Widerstand gegen die eine oder andere Sparmassnahme absehbar ist, kündigt der Bundesrat schon jetzt an, dass er, gestützt auf die Ergebnisse der Vernehmlassung, auf einzelne Massnahmen verzichten könnte. Wie viel von seinen Sparplänen also tatsächlich übrigbleibt, wird sich noch zeigen.