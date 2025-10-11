Der ehemalige Unternehmer und GLP-Nationalrat Josias F. Gasser ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Die Wahl des Umweltpioniers nach Bern war in Graubünden eine kleine Sensation.

1/4 Josias F. Gasser, hier auf einer Aufnahme von 2019, ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Foto: Keystone

Darum gehts Josias F. Gasser, ehemaliger Bündner Unternehmer und Nationalrat, ist verstorben

Gasser war Umweltpionier in der Baubranche und engagierte sich für Windkraftprojekte

Er sass von 2011 bis 2015 als einziger GLP-Vertreter aus Graubünden im Nationalrat

Sven Altermatt Co-Ressortleiter Politik

Er war ein Unternehmer, der früh auf Nachhaltigkeit setzte: Der frühere Bündner Nationalrat Josias F. Gasser ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Er erlag den Folgen einer Hirnblutung. Das geht aus einer am Samstag veröffentlichten Todesanzeige seiner Angehörigen hervor. Darüber berichtete zuerst die «Südostschweiz».

Gasser führte während Jahrzehnten das gleichnamige Baumaterialienunternehmen in Graubünden. In der Branche galt er als Umweltpionier, ebenso engagierte er sich früh für Windkraftprojekte.

Prägender Kopf der Bündner GLP

In den 2000er-Jahren gehörte Gasser zu den Mitbegründern der Bündner GLP und profilierte sich bald auch in der Mutterpartei als wirtschaftspolitische Stimme. Zunächst politisierte er im Bündner Grossen Rat. 2011 schaffte er überraschend den Sprung in den Nationalrat – auf Kosten der FDP eroberte er einen der fünf Sitze des Bergkantons.

In Bern engagierte sich der Grünliberale vor allem in der Energiepolitik, etwa für nachhaltiges Bauen. 2015 verpasste er die Wiederwahl. Bis heute blieb er der einzige Vertreter der Grünliberalen aus Graubünden im Bundesparlament.

Später sass er erneut für vier Jahre im Bündner Kantonsparlament. Bis zuletzt wirkte Gasser in verschiedenen Verwaltungsräten und Verbänden mit.