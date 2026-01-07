DE
FR
Abonnieren

Umstrittene Reform
Linke Allianz sammelt Unterschriften gegen lockere Waffenexporte

Am Dienstag startete eine breite Allianz ein Referendum gegen die Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes. Bis zum 17. April müssen 50'000 Unterschriften gesammelt werden, damit das Volk entscheiden kann.
Publiziert: vor 11 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
Kommentieren
1/4
Eine Allianz will die geplante Reform des Kriegsmaterialgesetz verhindern.
Foto: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Darum gehts

  • Allianz startet Referendum gegen gelockertes Kriegsmaterialgesetz am Dienstag in der Schweiz
  • Exporte an Bürgerkriegsländer und Unrechtsregime sollen verhindert werden
  • 50'000 Unterschriften bis 17. April für Volksabstimmung nötig
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Eine Allianz mit SP, Grünen, EVP, Armeegegnern und NGOs hat am Dienstag ein Referendum lanciert gegen das vom Parlament gelockerte Kriegsmaterialgesetz. Damit das Stimmvolk darüber abstimmen kann, braucht es bis am 17. April 50'000 Unterschriften.

Mehr zum Kriegsmaterialexport
Armee-Gegner wollen Referendum gegen Lockerungen ergreifen
Kriegsmaterial-Exporte
Armee-Gegner ergreifen das Referendum gegen Lockerungen
Schweizer Rüstung wird in Einzelteilen exportiert
Politik macht nicht vorwärts
Wie hat die Schweizer Rüstungsindustrie bis jetzt überlebt?
Kein europäisches Land will noch «Swiss made»
Rüstungsprodukte
Kein europäisches Land will noch «Swiss made»
Wie sich Schweizer Politiker gegenseitig ein Bein stellen
Trotz Trumps Zollhammer
Wie sich Schweizer Politiker gegenseitig ein Bein stellen

Im Dezember hatten die eidgenössischen Räte mit Rücksicht auf Schweizer Rüstungsbetriebe die Exportregeln von Kriegsmaterial aufgeweicht - mit 122 zu 68 Stimmen bei 6 Enthaltungen im Nationalrat und 31 zu 11 Stimmen bei einer Enthaltung im Ständerat. Schon damals kündigte die Gegnerschaft an, die als «Lex Rüstungsindustrie» bezeichnete Reform bekämpfen zu wollen.

Lieferung trotz Konflikt

Nun macht eine breite Allianz, bestehend aus Parteien, Friedensorganisationen, NGOs und kirchlichen Verbänden, ernst. Exporte von Schweizer Kriegsmaterial an Bürgerkriegsländer und Unrechtsregime müssten verhindert werden, schreiben die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage.

Geht es nach der bürgerlichen Mehrheit, sollen künftig 25 westliche Länder auch beliefert werden können, wenn sie sich in einem bewaffneten Konflikt befinden.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen