Seit 2022 nimmt Italien fast keine Dublin-Flüchtlinge mehr zurück. Fast 4000 Fälle blieben daher an der Schweiz hängen. Seit November gibt es erstmals wieder einzelne Rückführungen.

Darum gehts Seit Ende 2022 blockiert Italien Dublin-Rückführungen von Asylsuchenden aus der Schweiz weitgehend

Gemäss EU-Migrationspakt muss Italien Rückführungen wieder aufnehmen

Seit November erfolgen nun wieder vereinzelte Rückübernahmen

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Die Schweiz bleibt seit Ende 2022 auf mittlerweile fast 4000 Asylgesuchen sitzen, für die sie eigentlich gar nicht zuständig wäre. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (49) weigert sich nämlich, sogenannte Dublin-Fälle zurückzunehmen. Es geht dabei um Asylsuchende, für die Italien gemäss Dublin-Abkommen zuständig ist, weil sie dort zuerst registriert wurden.

Im letzten Juni verkündete das Staatssekretariat für Migration (SEM) die Kehrtwende: «Italien hat angekündigt, Dublin-Überstellungen wieder aufzunehmen», erklärte es damals gegenüber Blick. Grund für die Hoffnung war der EU-Migrations- und Asylpakt, der seit Juni in Kraft ist.

Einzelne Überstellungen erfolgt

Bloss, dass Italien den Worten kaum Taten folgen liess. Zwar unterbreitete die Schweiz den italienischen Behörden von Juni bis August 629 Übernahmegesuche, woraus bisher aber nur «einzelne Überstellungen erfolgt sind». Das geht aus der Antwort des zuständigen SP-Migrationsministers Beat Jans (62) auf entsprechende Vorstösse von SVP-Nationalrat Christoph Riner (49, AG) und FDP-Nationalrat Simone Gianini (50, TI) hervor.

In 321 Fällen anerkannte Italien demnach seine Zuständigkeit für die Durchführung des Asyl- und Rückkehrverfahrens. In 56 Fällen hingegen lehnte es seine Zuständigkeit ab. 397 waren per Ende Oktober noch hängig.

Doch auch bei den anerkannten Fällen verweigerte Italien bis Ende Oktober die Übernahme – übrigens nicht nur aus der Schweiz, sondern aus allen Migrationspakt-Staaten. Erst seit Anfang November akzeptiert Italien im Rahmen von Einzelfallprüfungen gewisse Überstellungen. Aber eben, es bleibt bisher bei Einzelfällen.

Schweiz wurde bei EU vorstellig

Die Schweiz stehe auf verschiedenen Ebenen mit Italien in Kontakt und erwarte, dass die Überstellungen wieder durchgeführt werden könnten, hält Jans weiter fest. In der Angelegenheit sei man auch bei der Europäischen Kommission vorstellig geworden.

Hilfe seitens der EU ist vorerst allerdings nicht zu erwarten. Zwar kritisierte diese die anhaltenden Schwierigkeiten mit Italien in ihrem jüngsten Migrationsbericht, ohne diese aber als systemische Mängel einzustufen. Daher hat sie bisher auch kein Verfahren gegen Italien eingeleitet.

Trotz der Probleme mit dem südlichen Nachbarland macht Jans deutlich, dass die Schweiz vom Dublin-System profitiere. Und ganz versperrt sich Italien der Migrationsproblematik denn auch nicht. «Das bilaterale Rückübernahmeabkommen mit Italien funktioniert weiterhin», schreibt er dazu. Auf dieser Grundlage hat die Schweiz seit 2023 «fast 8800 Personen, die im grenznahen Raum aufgegriffen wurden und kein Asylgesuch in der Schweiz stellen wollten, nach Italien zurückgeführt».