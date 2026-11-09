Darf eine Transfrau mit männlichen Geschlechtsmerkmalen im Frauenbereich baden? Im Berner Marzilibad musste die Polizei vergangenen Juni eingreifen. Jetzt fordert eine Aargauer Politikerin klare Regeln für solche Fälle. Doch die Regierung winkt ab.

Darum gehts Im Berner Marzilibad wurde im Juni eine Transfrau im Frauen-FKK-Bereich von der Polizei abgeführt

Nicole Heggli-Boder fordert Wegweisungen bei entblössten männlichen Geschlechtsmerkmalen in Bädern

Der Aargauer Regierungsrat verweist auf Betreiber und sieht Kontrollen nach Körpermerkmalen kritisch

Riccarda Campell Redaktorin Politik

Ein Frauenbereich soll Frauen einen geschützten Raum bieten, in dem sie nackt baden und entspannen können, ohne sich beobachtet zu fühlen. Doch was gilt, wenn eine Person zwar rechtlich eine Frau ist, aber männliche Geschlechtsmerkmale hat?

Auslöser der Debatte war ein Vorfall im Berner Marzilibad. Dort hielt sich Ende Juni eine Transfrau im «Paradiesli» auf, einem FKK-Bereich ausschliesslich für Frauen. Diese war zwar auf dem Papier eine Frau, verfügte jedoch über männliche Geschlechtsmerkmale.

Mehrere Badegäste fühlten sich in ihrer Intimsphäre gestört. Die Badleitung verständigte die Polizei. Diese führte die Frau in Handschellen ab. Später entschuldigte sich die Stadt Bern dafür: «Alle Personen, die sich als Frau identifizieren und als solche leben, haben Zugang zum freiwilligen FKK-Bereich ‹Paradiesli›.» Im Härtefall gelte das im Ausweis festgehaltene amtliche Geschlecht.

Vorstoss fordert Wegweisung bei männlichen Geschlechtsmerkmalen

In Aargau griff SVP-Grossrätin Nicole Heggli-Boder (48) das Thema gemeinsam mit weiteren Politikerinnen auf. In einem Vorstoss fordert sie eine eindeutige Regelung: Wer in einem Frauenbereich primäre männliche Geschlechtsmerkmale entblösst, soll weggewiesen werden können, unabhängig davon, welches Geschlecht im Pass steht. Betreiber sollten zudem Hausverbote aussprechen dürfen.

Der Regierungsrat hält davon wenig, wie zuerst die «Aargauer-Zeitung» berichtet hat. Er sieht zunächst die Gemeinden und privaten Betreiber in der Pflicht. Sie führen die meisten Bade- und Sportanlagen und bestimmen deshalb auch deren Hausordnungen. Der Kanton habe kaum eigene Anlagen und solle sich nicht in deren Betrieb einmischen.

Schwierige Kontrolle

Noch schwerer wiegt für die Regierung die praktische Umsetzung. Eine Vorschrift, die sich an körperlichen Merkmalen orientiert, werfe schwierige Kontrollfragen auf. Wer soll feststellen, welche Merkmale jemand hat? Und lässt sich eine einheitliche Regel überhaupt auf FKK-Bereiche, Saunen und Hallenbäder übertragen?

Auch eine rechtliche Schutzlücke erkennt der Regierungsrat nicht. Wer andere durch Entblössung belästigt, könne bereits heute strafrechtlich belangt werden. Zudem hätten die Betreiber das Hausrecht, um einzugreifen. Vergleichbare Vorfälle seien im Aargau nicht bekannt.