Linke wollen die Einbürgerung vereinfachen. Damit soll mehr Menschen die politische und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden. Dagegen regt sich nun im Nationalrat Widerstand. Blick berichtet live ab 8 Uhr aus dem Bundeshaus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Linke Allianz fordert erleichterte Einbürgerung für Ausländer nach fünf Jahren

Bundesrat lehnt Initiative ab, sieht Eingriff in Kantonskompetenzen

17:8 Stimmen in Kommission, Parlament diskutiert Anliegen am Donnerstag

Simone Steiner Bundeshausredaktorin

SVP-Nationalrat Rutz: «Keinem anderen Land so viele politische Rechte» «In keinem anderen Land hat die Bevölkerung so viele politische Rechte wie in der Schweiz», sagt Rutz. Wichtig sei aber die Einhaltung gewisser Grundregeln. Die Bundesverfassung formuliert die Mindestbedingungen für die Einbürgerung. Weitere werden von den Kantonen und Gemeinden bestimmt. SVP-Nationalrätin Steinemann: «Erhebliche Anzahl Krimineller hätten Anrecht auf den roten Pass» «Gegenüber heute hätte eine erhebliche Anzahl Krimineller das Anrecht auf den roten Pass erhalten», sagt SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann (49). Die Anforderungen an die Sprachkenntnisse würden gesenkt. Sprache sei nach Ansicht der Kommission eine Schlüsselkompetenz für die Integration. Doch die Inititiatve verlange nur noch Grundkenntnisse. Auch Einbürgerungsgespräche würden obsolet. Nach Steinemann und der Staatspolitischen Kommission fördert die Initiative Parallelgesellschaften. Steinemann sagt, dass die Kommission eine Initiative einreichen werde, die die Anzahl Jahre in der Gemeinde und im Kanton senken werde. FDP-Nationalrat Simone mit erstem Statement Als erstes ergreift FDP-Nationalrat Gianni Simone das Wort. Diese minimalen Bedingungen seien zu wenig für eine Einbürgerung, sagt er. Zudem übergehe man damit die Kompetenz der Gemeinden. Die Schweiz habe eine der höchsten Ausländerquoten in Europa. Darum müsse die Einbürgerung seriös gemacht werden. Aus diesen Gründen empfiehlt auch die Kommission die Ablehnung des Volksbegeherens. Den ganzen Morgen vor Ort ist auch SP-Bundesrat Beat Jans (61). Um 8 Uhr geht es los Der Nationalrat diskutiert heute Donnerstagmorgen die Demokratie-Initiative. Blick tickert live. Mit Arber Bullakaj (40, SP) und Sibel Arslan (45, Grüne) sitzen zwei Initianten direkt im Nationalratssaal. Bullakaj ist erst am Montag vereidigt worden, der St. Galler ist nämlich diese Session in den Nationalrat nachgerutscht. Meine Kollegin Céline Zahno hat ein Porträt über ihn und seinen Kampf für die Demokratie-Initiative geschrieben. Du findest es hier. Ende des Livetickers

Ein Viertel der in der Schweiz lebenden Personen besitzt keinen Schweizer Pass. Diese rund zwei Millionen Menschen dürfen nicht an Wahlen und Abstimmungen teilnehmen. Eine linke Allianz will das nun ändern: Mit der Demokratie-Initiative möchte sie die Einbürgerung für Ausländerinnen und Ausländer erleichtern. Für die Vorlage kamen 104'569 Unterschriften zusammen. Künftig sollen Personen, die sich seit fünf Jahren rechtmässig im Land aufhalten, den roten Pass erhalten. Heute brauchen Antragstellende eine Niederlassungsbewilligung C und sie müssen seit mindestens zehn Jahren in der Schweiz leben. Zusätzlich müssen sie zwei bis fünf Jahre in der Gemeinde und im Kanton wohnhaft sein.

Mit dem Volksbegehren wollen die Initianten erreichen, dass Personen, die dauerhaft in der Schweiz leben, das Recht auf vollwertige politische und gesellschaftliche Teilhabe erhalten. Zusätzlich stellen sie weitere Bedingungen: Antragstellende dürfen weder die innere noch die äussere Sicherheit der Schweiz gefährden und müssen über Grundkenntnisse einer Landessprache verfügen.

Unterschiede zwischen Kantone sollen beseitigt werden

Die Volksinitiative verlangt auch, dass die Einbürgerungsvoraussetzungen künftig in die Zuständigkeit des Bundes fallen. Damit sollen die Unterschiede zwischen Kantonen und Gemeinden beseitigt und eine einheitlichere Praxis geschaffen werden.

Am Donnerstag wird das Volksanliegen erstmals im Parlament beraten. Mit Arber Bullakaj (40, SP) und Sibel Arslan (45, Grüne) sitzen zwei Initianten direkt im Nationalratssaal.

Integrationskriterien würden wegfallen

Die Staatspolitische Kommission empfiehlt die Vorlage mit 17 zu 8 Stimmen zur Ablehnung. Sie kritisiert, dass die Integrationskriterien weitgehend wegfallen würden. Die Verkürzung der Mindestaufenthaltsdauer könnte dazu führen, dass sich auch Personen einbürgern lassen, deren Aufenthalt in der Schweiz noch wenig gefestigt ist. Die Kommission kommt dem Anliegen jedoch mit einem eigenen Vorstoss entgegen: Dieser verlangt, dass die Aufenthaltsdauer in Kanton und Gemeinde künftig nur noch zwei bis drei Jahre beträgt.

Auch der Bundesrat empfiehlt, die Demokratie-Initiative ohne direkten Gegenentwurf abzulehnen. Aus Sicht der Regierung greift das Anliegen zu stark in die Kompetenzen der Kantone ein. Sie will an der geltenden Aufgabenteilung zwischen Gemeinden, Kantonen und Bund festhalten.