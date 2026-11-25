Darum gehts
- Ex-SRF-Journalist Lipp nannte SVP-Kandidat Aeschi «Arschi»
- Zum NZZ-Post über Allenwinden wird ein Tippfehler vermutet
- Glarner erklärte eine ähnliche Beleidigung 2020 als Versprecher
Der ehemalige SRF-Wirtschaftsjournalist bezeichnet auf X (vormals Twitter) den aktuellen Bundesratskandidaten der SVP, Thomas Aeschi (47), als «Thomas Arschi». Lipp, der sehr regelmässig auf der Plattform postet, teilt in dem Beitrag einen Artikel der «NZZ» über das Zuger Dorf Allenwinden. Aeschi ist dort aufgewachsen und Verteidigungsminister Martin Pfister wohnt dort. Deswegen hat die «NZZ» dem Dörfchen den Titel «Bundesratskaff» verliehen.
Darüber, ob sich Lipp vielleicht auch einfach vertippt hat, wird in den Kommentaren spekuliert. Jemand tut die Bezeichnung als freudschen Versprecher ab, ein Mitglied der JSVP erkundigt sich, ob Lipp auch im persönlichen Gespräch so mit Parlamentariern rede.
Lipp bewegt sich auf Glarner-Niveau
Dass solche Namensverhunzungen schlecht ankommen, zeigt der Fall aus dem Jahr 2020, als SVP-Nationalrat Andreas Glarner seine Ratskollegin von den Grünen Sibel Arslan als «Sibel Arschlan» bezeichnete. Später rechtfertigte sich Glarner, es sei ein Versprecher gewesen.
Lange Zeit gehörte Lipp zu den wichtigsten Wirtschaftsjournalisten der Schweiz. Von 2007 bis 2025 moderierte er die Wirtschaftssendung «Eco» beziehungsweise «Eco Talk». 2025 verliess er SRF und ging in Pension.