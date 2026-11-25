Der ehemalige SRF-Wirtschaftsjournalist Reto Lipp hat SVP-Bundesratskandidat Thomas Aeschi auf X als «Thomas Arschi» bezeichnet. In den Kommentaren wird spekuliert, ob es sich um einen Tippfehler handelt.

Darum gehts Ex-SRF-Journalist Lipp nannte SVP-Kandidat Aeschi «Arschi»

Zum NZZ-Post über Allenwinden wird ein Tippfehler vermutet

Glarner erklärte eine ähnliche Beleidigung 2020 als Versprecher

Janic Urech Redaktor Politik

Der ehemalige SRF-Wirtschaftsjournalist bezeichnet auf X (vormals Twitter) den aktuellen Bundesratskandidaten der SVP, Thomas Aeschi (47), als «Thomas Arschi». Lipp, der sehr regelmässig auf der Plattform postet, teilt in dem Beitrag einen Artikel der «NZZ» über das Zuger Dorf Allenwinden. Aeschi ist dort aufgewachsen und Verteidigungsminister Martin Pfister wohnt dort. Deswegen hat die «NZZ» dem Dörfchen den Titel «Bundesratskaff» verliehen.

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Darüber, ob sich Lipp vielleicht auch einfach vertippt hat, wird in den Kommentaren spekuliert. Jemand tut die Bezeichnung als freudschen Versprecher ab, ein Mitglied der JSVP erkundigt sich, ob Lipp auch im persönlichen Gespräch so mit Parlamentariern rede.

Lipp bewegt sich auf Glarner-Niveau

Dass solche Namensverhunzungen schlecht ankommen, zeigt der Fall aus dem Jahr 2020, als SVP-Nationalrat Andreas Glarner seine Ratskollegin von den Grünen Sibel Arslan als «Sibel Arschlan» bezeichnete. Später rechtfertigte sich Glarner, es sei ein Versprecher gewesen.

Lange Zeit gehörte Lipp zu den wichtigsten Wirtschaftsjournalisten der Schweiz. Von 2007 bis 2025 moderierte er die Wirtschaftssendung «Eco» beziehungsweise «Eco Talk». 2025 verliess er SRF und ging in Pension.