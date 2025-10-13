DE
FR
Abonnieren

Service-citoyen-Initiative
Bürgerdienst-Befürworter wollen korrigiertes Abstimmungsbüchlein

Das Komitee der Service-citoyen-Initiative reicht eine Abstimmungsbeschwerde ein. Es fordert Korrekturen im Abstimmungsbüchlein des Bundesrates, da die Erläuterungen als nicht sachgerecht und unvollständig betrachtet werden.
Publiziert: vor 10 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Das Komitee der Service-citoyen-Initiative hat gegen den Text im Abstimmungsbüchlein Beschwerde eingereicht. (Archivbild)
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Komitee fordert Korrekturen im Abstimmungsbüchlein wegen unsachlicher Erläuterungen
  • Bundesrat erwähnt nicht die Ungleichbehandlung im aktuellen Dienstpflicht-System
  • Abstimmung zur Initiative ist für den 30. November geplant
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Das Komitee der Service-citoyen-Initiative fordert mit einer Abstimmungsbeschwerde Korrekturen im Abstimmungsbüchlein des Bundesrates. Die Erläuterungen zur Initiative seien nicht sachgerecht, unvollständig und auch nicht verhältnismässig, macht es geltend.

Abgestimmt wird am 30. November. Sollten die Korrekturen der Erläuterungen des Bundesrates nicht rechtzeitig möglich sein, müsste der Urnengang nach Ansicht des Komitees verschoben werden. Eingereicht wurde die Beschwerde im Kanton Waadt. Kampagnenleiterin Noémie Roten bestätigte am Montag entsprechende Medienberichte.

Komitee wurde nicht konsultiert

Die Stimmenden müssten sich anhand von sachlichen, ausgewogenen, transparenten und vollständigen Angaben ihre Meinung bilden können, sagte sie der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Informationen im Abstimmungsbüchlein, den «Erläuterungen des Bundesrates», erfüllten diese Vorgabe aber nicht.

Mehr zum Service citoyen
Darum ist der Bundesrat gegen die Dienstpflicht für alle
Mit Video
Service-Citoyen-Initiative
Darum ist der Bundesrat gegen die Dienstpflicht für alle
Muss künftig jeder zum Bürgerdienst antraben?
Mit Video
Service-citoyen-Initiative
Was, wenn ich untauglich bin?
Junge Grüne fordern freiwilligen sozialen Dienst für alle
Statt Wehrpflicht und Armee
Junge Grüne fordern freiwilligen sozialen Dienst für alle
Ständeratskommission will keinen Bürgerdienst für alle
Auch kein Gegenvorschlag
Ständeratskommission will keinen Bürgerdienst für alle

Kritisiert wird zunächst die «Empfehlung des Initiativkomitees in Kürze», den der Bund verfasst, ohne das Komitee zu konsultieren. Das Komitee stört sich daran, dass der Service citoyen als Beitrag zur Bewältigung des Klimawandels dargestellt wird. «Dieser Aspekt entspricht nicht dem Kern unserer Initiative», sagte Roten.

Ungleichbehandlung werde nicht erwähnt

Auf einen weiteren für die Initiantinnen und Initianten zentralen Aspekt gehe der Bundesrat nicht ein, nämlich die Ungleichbehandlung im Dienstpflicht-System. Der Bundesrat argumentiere, dass ein Dienst ausserhalb von Armee und Zivilschutz mit dem völkerrechtlich verankerten Zwangsarbeitsverbot eventuell kollidieren könnte, sagte Roten.

Mit keinem Wort erwähne der Bundesrat aber, dass die Dienstpflicht heute dem Gebot der Rechtsgleichheit gemäss Bundesverfassung und dem Diskriminierungsverbot gemäss Europäischer Menschenrechtskonvention widerspreche. Dabei seien die Ungleichheiten in der Schweiz vom Bundesgericht wiederholt kritisiert worden.

Die Bundeskanzlei wurde angefragt, hat aber bisher dazu noch nicht Stellung genommen.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen