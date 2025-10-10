Am 30. November stimmt die Schweiz über die Service-Citoyen-Initiative ab. Sie will einen Bürgerdienst für alle jungen Männer und Frauen. Der Bundesrat ist dagegen. Das sind die Argumente von Verteidigungsminister Martin Pfister.

Darum ist der Bundesrat gegen die Dienstpflicht für alle

Am 30. November muss Bundesrat Martin Pfister seine erste Volksabstimmung bestehen. Es geht um die Bürgerdienstpflicht.

Premiere für Bundesrat Martin Pfister (62): Der Verteidigungsminister steht vor seinem ersten Abstimmungskampf. Am 30. November stimmen die Schweizerinnen und Schweizer über die Bürgerdienst-Initiative ab.

Der sogenannte «Service citoyen» will, dass jeder junge Mensch in der Schweiz einen Einsatz für die Gemeinschaft oder die Umwelt leistet. In der Armee, im Zivilschutz, im Wald oder im Altersheim. Auch Frauen müssten künftig zum Dienst. Klimaschutz oder Betreuung erhielten mehr Raum als im heutigen System.

Es ist Pfisters Bewährungsprobe an der Urne. Der Bundesrat und das Parlament sind gegen die Initiative. Sie fürchten hohe Kosten, denn die Zahl der Diensttage würde stark steigen. Pfister hat derzeit so oder so das Problem, wie er genügend junge Männer für die Armee findet.

Am Freitag nun ist Pfister vor die Medien getreten. Die Initiative wolle das gemeinschaftliche Engagement der Schweizerinnen und Schweizer stärken, sagte Pfister. «Der Bundesrat anerkennt diese Anliegen ausdrücklich.» Die Initiative sei aber nicht der richtige Weg dafür.

Der Verteidigungsminister nannte mehrere Gründe gegen die Initiative:

Zu viele Leute müssten Dienst leisten: Die Armee hat zwar ein Problem, künftig genügend Soldaten und Zivilschützer zu finden. Mit der Initiative aber müssten einerseits viel mehr Personen Dienst leisten als sicherheitspolitisch benötigt würden, so der Bundesrat. Jährlich würden 35'000 Personen benötigt, um den Bedarf von Armee und Zivilschutz zu decken. 70'000 Personen würden neu Dienst leisten, da auch Frauen antreten müssten zum Service citoyen. Es müssten also neue Plätze geschaffen werden, sagt Pfister. Das brauche neue Plätze, Strukturen, Beamte. Die Kosten wären höher, «ohne dass dadurch die Sicherheit der Schweiz gestärkt würde.» Gleichzeitig wäre nicht garantiert, dass die Armee genügend Soldaten hätte.

Keine echte Gleichstellung: «Die Frauen leisten noch immer einen grossen Teil der Care-Arbeit», sagte Pfister. Solange die Gleichstellung nicht wirklich erreicht sei, gehe der Bürgerdienst für Frauen «in die falsche Richtung».

Hohe Kosten für Wirtschaft und Staat: Die Initiative sei wirtschaftlich nicht sinnvoll, sagt Pfister. «Doppelt so viele Personen wie heute würden am Arbeitsplatz fehlen.» Das würde für die Unternehmen zu Kosten und Aufwand führen. Der Dienst sei «in einer Zeit des Fachkräftemangels nicht sinnvoll», so Pfister. Im Bereich Pflege oder Raumpflege könnten bestehende Berufe durch den Dienst konkurrenziert werden.

Schwächung der Freiwilligenarbeit: Das Engagement in Vereinen belebe das Zusammenleben, betonte Pfister. Gerade weil es freiwillig und nach Interessen geleitet passiere. Eine «staatlich auferlegte Pflicht, sich für die Gesellschaft zu engagieren», gefährde dieses System. Bürger würden über das notwendige Mass hinaus verpflichtet, sich in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen.

Konflikt mit Zwangsarbeits-Verbot: Die Initiative würde am Verbot der Zwangsarbeit rütteln mit der Verpflichtung für alle.