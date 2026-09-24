Warum wird eine Website, gegen die die französische Justiz im Zusammenhang mit der Prostitution von Minderjährigen ermittelt, weiterhin in der Schweiz gehostet? SP-Nationalrat Benoît Gaillard will wissen, ob Bern genügend mit Paris zusammenarbeitet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft eine Website aus Zürich erleichtert laut französischen Ermittlungen die sexuelle Ausbeutung Minderjähriger

Gründer ist ein in Dubai lebender Schweizer, der 2011 wegen Zuhälterei verurteilt wurde

Bundesrat beantwortet Anfrage zur Kooperation mit Frankreich am 28. September

Toan Izzaguirre

«40 kg», «skinny», «dünnes Mädchen»: Diese Begriffe dienen auf der Prostitutionswebsite Sexemodel als Codenamen für minderjährige Mädchen. Die Website ist eine der wichtigsten Plattformen für Anzeigen von Escorts und Prostituierten. Sie umfasst mehrere Hundert Seiten, die Teenagern gewidmet sind. In Frankreich steht die Plattform im Verdacht, die sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen zu erleichtern. Anfang September leitete die Staatsanwaltschaft Paris Ermittlungen ein, wie der französische Radiosender France Inter berichtete. Die Website, die kürzlich umbenannt wurde, wird in Zürich gehostet.

Die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau, die die Schliessung der Website Coco, die im Mittelpunkt des Falls Gisèle Pelicot stand, veranlasst hatte, will nun dasselbe mit Sexemodel tun. Doch nun weigert sich, ihrer Aussage nach, die Schweiz zu kooperieren. Dies beunruhigt den Waadtländer SP-Nationalrat Benoît Gaillard (41), der in der Fragestunde des Nationalrats nun Antworten vom Bundesrat will.

Eine Image-Frage für die Schweiz

«Wenn französische Staatsanwälte, die normalerweise eher zurückhaltend sind, an die Öffentlichkeit treten, um die mangelnde Zusammenarbeit der Schweiz bei solch schwerwiegenden Themen anzuprangern, gibt das Anlass zum Nachdenken», sagt Gaillard zu Blick. «Ich habe keine Lust, dass unser Land als Ort wahrgenommen wird, von dem aus die Prostitution von Minderjährigen organisiert werden kann.» Für den SP-Nationalrat gibt es Probleme bei der Rechtshilfe, die sich etwas hinziehen.

«Tut die Schweiz eigentlich genug, um mit ihren Nachbarn zusammenzuarbeiten?», fragt Gaillard und betont: Diese Angelegenheit habe auch diplomatische Auswirkungen. «Es geht um das Ansehen der Schweiz bei einem wichtigen europäischen Nachbarn.»

Hinter der Website steht ein in Dubai lebender Schweizer

Die Website Sexemodel war im Juni 2025 im Rahmen einer Untersuchung von Mediapart ins Visier geraten. Das Medium enthüllte, dass der Gründer der Website David Azzato war: Ein in Dubai lebender Schweizer, der in Frankreich bereits wegen Zuhälterei verurteilt worden war. Der Mann soll sein Vermögen mit mehreren Prostitutions-Websiten gemacht haben, auf denen es keinerlei Moderation der Inhalte gibt. Der Schweizer wurde 2011 wegen schwerer Zuhälterei verurteilt.

Bern weigerte sich damals, den internationalen Haftbefehl zu vollstrecken, da Websites mit Prostitutionsanzeigen in der Schweiz legal sind, wie die französische Justiz bedauerte. Im Interview mit France Inter bedauert jetzt auch Julien Bataille, der Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung des Menschenhandels, die mangelnde Kooperation der Schweiz.

Der andere Aspekt dieser Angelegenheit ist für Benoît Gaillard eher gesetzgeberischer Natur: Er stellt die Frage, ob es in dieser Hinsicht Lücken im Schweizer Recht gibt. Seiner Ansicht nach steht die Schweiz hier vor dem gleichen Problem wie bei den Social-Media-Plattformen, die sich als Hosting-Anbieter von Inhalten betrachten und sich somit der Verantwortung für das, was dort veröffentlicht wird, entziehen. Für Gaillard gilt dasselbe für diese Prostitutionswebseiten: «Es scheint, als hätte man in der Schweiz ein wenig Mühe, die Personen aufzuspüren, die diese Unternehmen leiten, um sicherzustellen, dass sie für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden.»

Der Bundesrat wird die Anfrage von Benoît Gaillard am 28. September beantworten.