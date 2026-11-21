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«Schweiz ist für niemanden ein Vorbild»
Klima-Debatte in der «Arena»
«Schweiz ist für niemanden ein Vorbild»
Am Freitag endete die COP31 in der Türkei. Auch Bundesrat Albert Rösti war vor Ort. In der «Arena» wurde über die Schweizer Klimapolitik diskutiert.
Publiziert: 11:58 Uhr
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