Die Zürcher SP will den Sitz von Regierungsrätin Jacqueline Fehr verteidigen und einen zweiten Sitz zurückerobern. Ins Rennen schickt die Partei Priska Seiler Graf und Nicolas Galladé.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft SP Zürich nominiert Seiler Graf und Galladé für Regierungswahlen 2027

Duo soll Klimaschutz, gesellschaftlichen Zusammenhalt und Parteispektrum repräsentieren

Parteitag am 4. Juli entscheidet über Nomination der Kandidierenden

Sie sollen für die Sozialdemokraten bei den Zürcher Regierungswahlen 2027 reüssieren: Die Geschäftsleitung der SP Kanton Zürich in ihrer Funktion als Findungskommission schlägt Nationalrätin Priska Seiler Graf (57) und den Winterthurer Stadtrat Nicolas Galladé (50) als Kandidaten vor. Am Parteitag vom 4. Juli entscheiden die Delegierten über die Nomination.

Es handle sich um ein sehr erfahrenes und engagiertes Duo, wirbt die SP-Spitze. «Exekutivpolitik bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, aber auch Lösungen zu finden und tragfähige Kompromisse zu schmieden», wird Seiler Graf in einer Mitteilung zitiert. «Diese Arbeit liegt mir und ich kann mich auch in einem bürgerlichen Umfeld zurechtfinden.»

Sollen breites Spektrum der Partei widerspiegeln

«Die grossen Zukunftsthemen sind der Klimaschutz und der gesellschaftliche Zusammenhalt. Voraussetzung dafür ist, dass alle am Erfolg unseres Kantons teilhaben können», betont Galladé.

Die SP zeigt sich überzeugt, dass die beiden das breite Spektrum der Partei widerspiegeln würden. Mit ihrem Leistungsausweis und ihrer Führungsstärke seien sie die geeigneten Kandidierenden für das Regierungsticket. Sie sollen nicht nur den Sitz der abtretenden Jacqueline Fehr (63) verteidigen, sondern auch einen zweiten Sitz zurückerobern.