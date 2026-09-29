In Zürich gibt es immer weniger Parkplätze. Das führt nun zu mehr Bussen, weil Autos auf Trottoirs und ausserhalb der offiziellen Parkfelder abgestellt werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zürich streicht Hunderte Parkplätze

Gewerbeparkplätze dürfen nicht mehr auf Trottoirs genutzt werden

Parkbussen für Trottoir-Verstösse in Zürich 2025 stark gestiegen

Lucien Fluri Co-Ressortleiter Politik

In der Stadt Zürich kommt ein Parkplatz nach dem anderen weg. In der Nähe der Werdinsel wurden 112 Parkplätze gestrichen. Das wurde im Juli bekannt. Im Quartier Altstetten verschwinden gar 240 Parkiermöglichkeiten, wie Blick im April publik machte.

«Wo sollen noch Handwerkerinnen und Handwerker zukünftig parkieren?», fragte sich Mitte-Nationalrätin und Gewerbeverbandspräsidentin Nicole Barandun (58). Auch für Mieterinnen und Mieter könnte die Parksituation durch die Kürzung teurer werden. «Die Einwohner von Altstetten können ihr Auto schon mal auf Ricardo stellen», so die Mitte-Politikerin zur Stadtzürcher Verkehrspolitik.

Hinzu kommt: Auf dem Trottoir dürfen Handwerker in Zürich auch nicht mehr ihr Fahrzeug abstellen, nicht einmal mit der entsprechenden Gewerbe-Parkkarte. Das hat der Zürcher Bezirksrat kürzlich entschieden und eine vor Jahresfrist eingeführte Regelung der Stadt gekippt. Der Fall ist inzwischen sogar auf dem Tisch von Bundesrat und Verkehrsminister Albert Rösti (59, SVP) gelandet.

50 Prozent mehr Bussen für Autos auf Trottoirs

Die fehlenden Parkplätze haben nun Folgen, wie das Portal streetlife.ch berichtet. Autofahrerinnen und Autofahrer stellen offenbar ihre Gefährte immer öfter auf dem Trottoir oder sonst ausserhalb der offiziellen Parkflächen ab. In Zürich jedenfalls ist die Zahl der Parkbussen 2025 stark angestiegen.

Laut streetlife.ch nahmen die Bussen fürs Abstellen des Autos auf dem Trottoir um 75 Prozent zu, beim Parkieren im Halteverbot um 15 Prozent und ausserhalb der markierten Felder um ein Viertel. In Winterthur ZH wiederum stiegen die Bussen fürs Abstellen von Autos auf dem Trottoir zwischen 2022 und 2025 um fast 50 Prozent auf 467 an. Die Gesamtzahl der Bussen nahm im gleichen Zeitraum dagegen «nur» um 20 Prozent zu.