Die ständerätliche Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) erklärt, wie sie die UBS regulieren will. Setzt sich Finanzministerin Keller-Sutter durch oder doch eine mildere Variante? Blick berichtet live.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bundesrat verlangt von UBS 23 Milliarden Franken mehr Eigenkapital ab 2026

UBS-CEO Ermotti warnt vor Wettbewerbsnachteilen durch strengere Kapitalvorgaben

Aktuell 60 Prozent Eigenkapitalquote bei Auslandstöchtern, künftig bis zu 100 Prozent

Simone Steiner Bundeshausredaktorin

Nach dem Untergang der Credit Suisse waren sich alle einig: Ein solches Debakel darf sich nicht noch einmal wiederholen. Stimmen von links bis rechts forderten eine strengere Regulierung und insbesondere höhere Eigenkapital-Vorgaben.

Finanzministerin Karin Keller-Sutter (62) arbeitete daraufhin ein Massnahmenpaket aus, das verhindern sollte, dass es zu einer erneuten Banken-Schieflage kommen kann. Eine der Kernforderungen war, dass systemrelevante Banken bei ihren Auslandstöchtern eine Eigenkapitalquote von 100 Prozent haben müssen. Weil die UBS die einzige wirkliche Grossbank der Schweiz ist, wird das Gesetz auch «Lex UBS» genannt. Mit dem bundesrätlichen Vorschlag hätte sie ungefähr 20 Milliarden Franken mehr Eigenkapital halten müssen.

Darum kämpfte UBS-Chef Sergio Ermotti (66) zusammen mit einer starken Lobby mit Vehemenz gegen die Vorlage. Er befürchtet eine geringere Wettbewerbsfähigkeit sowie Einbussen bei der Rendite und den Dividenden. Wie sich am Montag zeigte, hatte er damit bei der ständerätlichen Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-S) Erfolg. Sie verwässerte den Vorschlag der Finanzministerin deutlich.

50 statt 100 Prozent Eigenkapital

Kommissionspräsident Erich Ettlin (64, Mitte) trat am Abend mit zwei Stunden Verspätung vor die Medien. «In der Kommission war unbestritten, dass es eine strengere Regulierung braucht», sagt er. Gleichzeitig sei klar gewesen, dass die Wirtschaft nicht zu sehr unter den neuen Regeln leiden dürfe.

Die Kommission habe darum entschieden, die Auslandstöchter mit 50 Prozent hartem Eigenkapital (CET1) zu belegen. Für den Rest dürfe die Bank AT1-Anleihen (Additional Tier 1) nutzen. Das sei eine Verschärfung – heute liege die Eigenkapitalquote bei 45 Prozent. Damit trage die UBS beim Eigenkapital keine höheren Kosten, bei den AT1-Anleihen hingegen schon.

«Das ist kein Sieg für die UBS», betonte Ettlin. Die Lösung diene der Schweiz. Der Entscheid fiel mit 10 zu 2 bei einer Enthaltung ziemlich deutlich aus.

Die AT1-Anleihen werden im Krisenfall abgeschrieben oder in Eigenkapital umgewandelt. Die Kommission legte neue Regeln im Umgang mit ihnen fest. Künftig müsste die UBS reagieren, wenn ihr Eigenkapital unter 11 Prozent sinkt. Dann müssten Zinsen ausgesetzt werden und es dürften keine Rückzahlungen oder Dividenden mehr ausbezahlt werden. Zudem dürften dem obersten Management keine Boni mehr ausbezahlt werden.

Der Kommission lagen verschiedene Vorschläge mit Eigenkapitalquoten von 50 bis 90 Prozent vor. Mit der jetzigen Lösung ist sie vor allem UBS-Chef Ermotti entgegengekommen. Ob die neuen Kapitalregeln im Parlament durchkommen, ist unklar. In der Herbstsession werden sie im Ständerat und danach im Nationalrat beraten. Das endgültige Gesetz wird frühestens Ende 2026 vorliegen.