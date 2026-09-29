Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider verkündet um 14 Uhr, wie viel die Prämien 2027 steigen werden. Es wird ein happiger Sprung erwartet! Blick berichtet live.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gesundheitsministerin verkündet heute Prämienanstieg 2027, erwartet wird ein happiger Anstieg

Haupttreiber: unnötige Arztbesuche, Alterung, Inflation, teure medizinische Fortschritte

2025: Prämien stiegen um 4,4 Prozent, Kantone entlasten erst ab 2028

Simone Steiner Bundeshausredaktorin

Der neue Krankenkassen-Hammer steht an: Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider (62, SP) verkündet ab 14 Uhr in Bern, wie stark die Prämien im kommenden Jahr durchschnittlich steigen werden. Es wird erneut eine happige Zahl erwartet!

Die Krankenkassenprämien sind in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Im letzten Jahr nahmen sie um durchschnittlich 4,4 Prozent zu. Das belastet den Mittelstand zunehmend.

Kostentreiber im Gesundheitswesen

Gründe für die zunehmenden Kosten im Gesundheitswesen gibt es verschiedene. Ein wichtiger Treiber ist, dass die Leute öfter zum Arzt gehen als nötig. Dabei werden ihnen mitunter Leistungen verschrieben, die gar nicht nötig wären.

Weiter treiben die Alterung der Bevölkerung sowie die Inflation die Kosten in die Höhe. Ausserdem spielt der medizinische Fortschritt mit: Dieser ermöglicht bessere, aber oft auch teurere Behandlungsmethoden.

Es kommt auch immer wieder zu Missständen im Gesundheitswesen. Zuletzt sorgten die Rabatte auf Medikamente, die Ärzte und Apotheken nicht weitergeben, für einen medialen Aufschrei. Auch die überrissenen Löhne der Chefärzte geben immer wieder zu reden.

Im Jahr 2028 könnte sich die Lage jedoch etwas entspannen. Mit der Verlagerung von stationären Behandlungen in den ambulanten Bereich sollen Kosten gespart werden – der Bundesrat um Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider verspricht sich davon viel. Der Prozess ist allerdings noch nicht abgeschlossen.