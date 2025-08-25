Der Zürcher Kantonsrat erlaubt ab sofort die Anwesenheit von Babys während Abstimmungen. Die Neuerung gilt solange, wie die Ordnung nicht gestört wird. Weitere Betreuungsräume stehen im Gebäude zur Verfügung.

In Zürich dürfen nun auch Babys in den Kantonsrat

Babys dürfen neu im Saal des Kantonsrats Zürich dabei sein. Allerdings dürfen Parlamentarierinnen sie nur für Abstimmungen mitnehmen. (Symbolbild) Foto: MICHAEL BUHOLZER

Ab sofort dürfen Babys in den Zürcher Kantonsrat mitgebracht werden. Ratspräsident Beat Habegger (FDP) hat diese Neuerung am Montag verkündet. Allerdings ist die Präsenz der Neugeborenen auf Abstimmungen beschränkt.

Die Neugeborenen sind zugelassen, solange sie die Ordnung nicht stören, wie Habegger sagte. Zuvor gratulierte er seiner Fraktionskollegin Sarah Fuchs (Meilen) zur Geburt ihres Sohnes. Im Kantonsratsgebäude befinden sich weitere Betreuungsräume für Babys.

Auch in anderen Kantonen wird diskutiert

Erst im Mai kam das Thema im Landrat Basel-Landschaft auf. Flavia Müller (Grüne) nahm ihr Neugeborenes in eine Sitzung mit, auch um eine Debatte über die Vereinbarkeit von Politik und Mutterschaft anzustossen.

Immer wieder diskutiert wird in diesem Zusammenhang auch eine Stellvertreter-Regelung. Der Zürcher Kantonsrat sprach sich in der Sitzung vom 16. Juni für eine solche bei Mutterschaft, Krankheit oder Unfall aus. Eine Volksabstimmung steht noch aus. Die nächste Person auf der Liste soll bei der Regelung auf Zeit nachrücken können.