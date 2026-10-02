Neue Initiative fordert ÖV-Revolution

Gratis-Tram und -Bus für alle, kostenloser ÖV für Junge, Studierende, Rentner und Geringverdienende: Eine neue Initiative könnte den öffentlichen Verkehr in der Schweiz revolutionieren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Initiative will Tram und Bus schweizweit gratis machen.

Für Junge, Studis, Rentner und Arme soll der ganze ÖV gratis sein.

Finanzieren soll dies ein Fonds; die Chancen sind klein.

Tobias Bruggmann

In den Bus einsteigen, ohne ein Billett zu lösen? Das kostet bislang richtig viel Geld – zumindest, wenn man dabei erwischt wird. Eine Initiative will das ändern. Sie fordert, dass der öffentliche Nahverkehr, also Tram und Bus, für alle kostenlos wird. Für Jugendliche, Studis, Rentner und Leute mit wenig Geld soll gar der ganze öffentliche Verkehr gratis werden. Für alle anderen fordern sie ein vergünstigtes GA zu einem Preis von maximal drei Franken pro Tag, also 1095 Franken pro Jahr. Zum Vergleich: Ein 2.-Klasse-GA kostet heute fast 4000 Franken.

An einer Medienkonferenz hat ein Komitee die Unterschriftensammlung lanciert. Hinter der Idee steckt die Westschweizer Bürgerbewegung «Agissons!», aber mit Brenda Tuosto (37, SP), Christian Dandrès (45, SP) und Delphine Klopfenstein Broggini (50, Grüne) sind auch drei Nationalräte beteiligt. Der Verkehr müsse von der Strasse auf die Schienen verlagert werden. «Ein attraktives Angebot ist eine wesentliche Voraussetzung dafür.»

8-Milliarden-Fonds

Die Initianten verweisen auf Städte wie Dunkerque (F), Montpellier (F) oder Tallinn (EST), die ein ähnliches Konzept bereits kennen. Doch klar ist auch: Die Idee kostet Geld. Die Initianten wollen für die Finanzierung einen Fonds mit acht Milliarden Franken jährlich starten. Unter anderem sollen grosse Firmen dafür eine Mobilitätsabgabe zahlen und grosse und umweltschädliche Autos stärker besteuert werden.

Die Chancen für das Anliegen sind klein. Zuerst müssen die Initianten 100'000 Unterschriften sammeln, erst dann entscheidet das Volk.