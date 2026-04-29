Greta Gysin kandidiert als Fraktionschefin der Grünen: Das bestätigte die Tessiner Nationalrätin gegenüber SRF. Die mehrsprachige Politikerin würde auf Aline Trede folgen, die in die Berner Regierung gewählt wurde.

Sven Altermatt Co-Ressortleiter Politik

Die Tessiner Nationalrätin Greta Gysin (42) will die Grünen im Bundeshaus anführen: Gegenüber SRF bestätigt sie ihre Kandidatur als Fraktionschefin. Sie wäre Nachfolgerin von Aline Trede (42), die in den Berner Regierungsrat gewählt wurde. Gysin verweist auf ihre Erfahrung als Vizepräsidentin und ihre gute Vernetzung im Parlament.

Die Wahl ist für den 22. Mai angesetzt. Neben Gysin gelten weitere Namen als mögliche Anwärter. Das Amt gilt als zentral, da Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone (38) – vormals Genfer Ständerätin – nicht mehr im Parlament sitzt. Gysin ist seit 2019 im Nationalrat und war die erste Grüne aus dem Tessin im Bundeshaus. Die zweisprachig aufgewachsene Politikerin spricht neben Italienisch auch Deutsch und Schweizerdeutsch.