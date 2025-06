«An keine Bedingungen geknüpft»

Am Dienstag soll das Geschäft in den Ständerat, am Donnerstag in den Nationalrat. An Bedingungen sei das Geld nicht geknüpft, so Rösti. «Weil die Gemeinde schlicht alles inklusive Gemeindehaus verloren hat.» Der Solidaritätsbeitrag hätte damit auch keinen Einfluss auf die regulären Mittel, die auf gesetzlichen Grundlagen basieren – sie seien komplementär.