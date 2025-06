Leser kritisieren Sachspenden «Blatten ist kein Secondhand-Laden!»

Nach dem Gletschersturz in Blatten VS gibt es eine Flut an Sachspenden, die das Dorf kaum bewältigen kann. Die Gemeinde bittet daher dringend um Geldspenden statt weiterer Waren. Die Reaktionen der Leser reichen von Verständnis bis hin zu deutlicher Kritik.

