Nach Blockade in Lausanne Klimaaktivist rechtskräftig verurteilt

Das Bundesgericht hat die Verurteilung eines Klimaaktivisten im Kanton Waadt nach einer Rückweisung an die Vorinstanz nun bestätigt. Der Mann beteiligte sich im September 2019 an der vierstündigen Blockierung einer Strasse in der Stadt Lausanne.

Publiziert: vor 13 Minuten