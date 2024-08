Der Brite Dale Vince ist mit grüner Energie zum Millionär geworden. Jetzt hat der umtriebige Unternehmer und Fussballclub-Besitzer mit seiner Airline Ecojet grosse Pläne. Er will die globale Luftfahrt revolutionieren.

Reicher Klimaaktivist will mit Öko-Airline abheben

Dale Vince (62) mag Revolte. Als Jugendlicher beteiligte sich der Brite an der Besetzung eines Atomwaffenstützpunkts, später verdiente er als grüner Unternehmer Millionen. Und jetzt plant er die Revolution der globalen Luftfahrt. Konkret: Die von ihm geführte Airline Ecojet soll die erste vollständig elektrisch betriebene Fluggesellschaft der Welt sein. Dafür hat Vince kürzlich 22 wasserstoffelektrische Triebwerke gekauft und sich Optionen für 40 Motoren gesichert, wie das Portal «Aerotelegraph» berichtet.

Um den Plan in die Realität umzusetzen, will Ecojet konventionelle Flugzeuge mit Wasserstoff-Elektroantrieben ausrüsten. Generell hat sich die Airline einem ganzheitlichen Öko-Kurs verschrieben: So soll es nur vegane Mahlzeiten geben, auf Einwegplastik wird verzichtet und die Mitarbeitenden erhalten umweltfreundliche Uniformen.

Grüner Stromversorger und veganer Fussballclub

Ecojet-Boss Vince ist eine schillernde Figur, die britische Presse bezeichnet ihn gerne als den «reichsten Ex-Hippie». Einerseits hat er dies seinem Engagement für den Klima- und Umweltschutz zu verdanken. Andererseits auch seinem auf über 100 Millionen Franken geschätzten Vermögen. Seinen Reichtum hat er sich als Entrepreneur mit Faible für spezielle Geschäftszweige angehäuft. 1995 gründete er Ecotricity, den ersten grünen Stromversorger der Welt – mit bloss einer Windturbine. Mittlerweile setzt das Unternehmen jedes Jahr einen dreistelligen Millionenbetrag um.

2020 nahm sich Vince der Schmuck-Industrie an. Seither verkauft er zertifizierte, emissionsneutrale Diamanten, die aus CO 2 bestehen, das der Atmosphäre entzogen wird. Und seit 2010 ist der Klimaschützer auch Besitzer des englischen Fussballclubs Forest Green Rovers. Dieser hat unter dem Hauptaktionär und Vereinspräsidenten Vince einen grossen Wandel vollzogen, hin zu einem rein veganen Club. Die Spieler verzichten in der Ernährung auf Tierprodukte. Die Trikots bestehen aus Bambusfasern, die Stadionwurst aus Tofu. Das Stadiondach zieren Solaranlagen. 2018 zeichnete die Uno die Forest Green Rovers als ersten klimaneutralen Fussballclub aus.

Jungfernflug lässt noch auf sich warten

Seine grüne Fluggesellschaft ist jedoch etwas ins Stottern geraten. Eigentlich hätte Ecojet bereits Anfang Jahr den ersten Flug durchführen sollen – und das erst noch mit einem kerosin-betriebenen Flugzeug. Nach aktuellem Plan soll der erste Ecojet-Flieger aber noch dieses Jahr abheben. Passend zu seinem Naturell träumt Vince trotzdem bereits von Langstreckenflügen mit seinen elektrischen Flugzeugen. Denn aktuell verzichtet er aufs Fliegen.