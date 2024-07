Am Mittwochmorgen haben sich Aktivisten der Letzten Generation Zugang zum Flughafen Köln/Bonn verschafft und sich am Boden festgeklebt. Wie sich dies auf den Flugverkehr auswirkt, ist noch unklar.

Proteste auch in Zürich geplant

1/4 Am Mittwochmorgen gelangten Aktivisten ...

Denis Molnar Journalist

Aktivisten der Klimaschutz-Gruppe Letzte Generation blockieren seit den frühen Morgenstunden den Flughafen Köln/Bonn. Wie aus einem Schreiben hervorgeht, hätten mehrere Personen «in mehreren Kleingruppen den Maschendrahtzaun des Flughafens durchtrennt und sich, zum Teil mit Fahrrädern, in die Nähe von Start- und Landebahnen bewegt, um sich dort mit einem Sand-Klebstoff-Gemisch auf dem Asphalt zu befestigen».

Man brauche endlich «eine Wende», wird ein Aktivist in der Mitteilung weiter zitiert. «Flughäfen sind ein Ort, an dem deutlich wird: Was früher normal war, können wir uns heute nicht mehr leisten. Die Förderung und das Verbrennen von Öl, Gas und Kohle muss aufhören», heisst es weiter.

Zürich ist vorbereitet

Laut Kölner Polizei haben sich drei Personen am Morgen festgeklebt, wie der «Kölner Stadt-Anzeiger» schreibt. Beamte sind vor Ort. Wie sich die Aktion auf den Flugverkehr auswirkt, ist noch nicht klar.

Auch der Flughafen Zürich ist im Visier der Gruppierung. «Wir protestieren weltweit zusammen auf Flughäfen», heisst es etwa auf der Facebook-Seite der Aktivisten. «Wir protestieren ab dem 27. Juli bei Flughäfen, und zwar nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt. Von Kanada bis nach England, von der Schweiz bis nach den Niederlanden.» Auf weiteren Facebook-Beiträgen wird Zürich wiederholt erwähnt.

Der Flughafen Zürich hat Kenntnis von der Drohung – und ist vorbereitet, wie ein Sprecher gegenüber Blick versichert.

Auf Mittwoch, 10 Uhr, hat die Letzte Generation eine Pressekonferenz angekündigt.