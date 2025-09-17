DE
FR
Abonnieren

Nach Belästigungs-Vorwürfen
Ruag entlässt Mitarbeiter

Bei der Rüstungsfirma Ruag ist ein Mitarbeiter entlassen worden. Ihm wurde Belästigung von Lernenden vorgeworfen.
Publiziert: 15:48 Uhr
|
Aktualisiert: 15:54 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Nach Belästigungsvorwürfen wurde ein externer Ermittler dazugezogen.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Ruag-Mitarbeiter soll Lernende mit unangemessenen Kommentaren und Fragen belästigt haben
  • Externer Ermittler wurde nach Whistleblower-Meldung eingeschaltet
  • Vorfall betraf junge Frauen, teils noch minderjährig
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_586.JPG
Céline ZahnoRedaktorin Politik

Ein Ruag-Mitarbeiter des Standorts Emmen hat über mehrere Wochen hinweg Lernende mit unangemessenen Kommentaren und Fragen bedrängt. Dies berichtet das Onlinemedium «Inside Paradeplatz». Betroffen waren junge Frauen, teils noch minderjährig. Er soll sogar einmal ohne Oberbekleidung vor den Auszubildenden aufgetreten sein.

Eine Mutter meldete den Vorfall zunächst. Aber erst als vor rund sechs Wochen ein Whistleblower die Angelegenheit eskalierte, wurde ein externer Ermittler eingeschaltet.

«Interner Prozess hat funktioniert»

«Wir können bestätigen, dass der fehlbare Mitarbeitende entlassen wurde und nicht mehr für Ruag arbeitet», teilt die Ruag auf Anfrage von Blick mit. Der interne Prozess habe funktioniert – ein seriöser Investigationsprozess sei generell aufwändig und komplex. Zudem gelte es, die Rechte aller involvierten Personen jederzeit und umfassend zu schützen. 

Mehr zur Ruag
Bundesfirma gibt über 10 Millionen Franken für Gutachten aus
Neues Ungemach bei Ruag
Bundesfirma gibt über 10 Millionen Franken für Gutachten aus
Hausdurchsuchung zum Ruag-Komplex
Millionen-Betrug
Hausdurchsuchung zum Ruag-Komplex
Kaum im Amt, bekommt der Ruag-Chef mehr Lohn
Politiker hässig
Kaum im Amt, bekommt der Ruag-Chef mehr Lohn
Ruag darf Kampfpanzer nach Deutschland verkaufen
Breaking News
Sie sind noch Italien
Ruag darf Kampfpanzer nach Deutschland verkaufen

Aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen könne man zu Einzelheiten des Vorfalls keine weiteren Angaben machen.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen