FDP-Nationalrätin Maja Riniker hat sich getrennt

Die letztjährige Nationalratspräsidentin Maja Riniker hat sich von ihrem Mann getrennt. Die beiden sind Eltern von drei Kindern.

Letzter gemeinsamer Auftritt vor drei Wochen beim 150. Jubiläum Feldschlösschen

Céline Zahno Redaktorin Politik

Kurz vor dem Start der Frühlingssession in Bern machen FDP-Nationalrätin Maja Riniker (47) und ihr Mann Florian (49) eine kurze persönliche Erklärung. «Maja und Florian Riniker haben sich in gegenseitigem Einvernehmen getrennt», heisst es darin. «Wir sind dankbar für die 21 Jahre gemeinsamer Ehe. Unsere Familie verbindet uns weiterhin», werden sie zitiert. Darüber berichtete zuerst die «Aargauer Zeitung».

Weitere Auskünfte wollen die beiden nicht geben – sie bitten explizit um Respekt für ihre Kinder und Angehörigen. «Die Gründe unserer Trennung sind Privatsache.» Maja und Florian Riniker sind Eltern von drei Kindern, die Familie lebte in Suhr AG. Er ist Magen-Darm-Spezialist, sie seit 2019 Aargauer Nationalrätin. Maja Riniker hatte vergangenes Jahr zudem das Amt als Ratspräsidentin inne.

Letzter Auftritt vor wenigen Wochen

Vor drei Wochen, am 150. Geburtstag der Brauerei Feldschlösschen, hatten Maja und Florian Riniker ihren letzten offiziellen Auftritt als Paar. Im Sudhaus in Rheinfelden AG stiessen sie mit prominenten Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur an.

Sie seien eine Pfadifamilie, erzählte Maja Riniker einst der «Schweizer Illustrierten». Die damalige Bankkauffrau (Pfadiname Wuschel) und der damalige Assistenzarzt (Pfadiname Chico) hatten sich an einem Fest eines gemeinsamen Pfadikollegen kennengelernt.