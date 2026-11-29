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Politik
Mitte-Präsident Matthias Bregy nach Niederlage
Mitte-Präsident Bregy
«Wir sind enttäuscht»
Die «Fairness-Initiative» wurde am Samstag klar abgelehnt. Mitte-Präsident Matthias Bregy zeigt sich nach der Niederlage enttäuscht.
Publiziert: vor 2 Minuten
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