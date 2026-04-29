Bundesrat Albert Rösti (58, SVP) musste sich am Rücken operieren lassen. Nun meldet er sich aus dem Spital. «Die Operation ist gut überstanden. Ich bin erleichtert und dankbar». Er werde nun vorübergehend kürzertreten und von zu Hause aus arbeiten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Albert Rösti musste sich am Rücken operieren lassen

Er hat die Operation gut überstanden

Und bedankt sich für die Genesungswünsche

SVP-Bundesrat Albert Rösti musste sich diese Woche am Rücken operieren lassen. Es ging um eine Versteifung der Lendenwirbelsäule und eine Nervenbefreiung – ein Routineeingriff. Nun meldet sich der Bundesrat aus dem Spital.

«Mein Eingriff verlief einwandfrei», schreibt er auf Instagram. Für eine gute Genesung seien nun die kommenden Tage im Spital wichtig. Anschliessend werde er sich erholen und vorübergehend etwas kürzertreten. In dieser Phase werde er von zu Hause aus arbeiten.

Zudem bedankte sich Rösti für die zahlreichen Genesungswünsche, die er erhalten habe. «Briefe, Karten, Mails, Kommentare – solche Zeichen aus der Bevölkerung bedeuten mir sehr viel». Er freue sich darauf, bald wieder mit vollem Einsatz dabei zu sein.



