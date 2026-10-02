Seit Tagen gibt es Gerüchte um den Rücktritt von Bundespräsident Guy Parmelin auf Ende Jahr. Nun hat der SVP-Politiker seinen Entscheid gefällt: Er hört auf!

Die Bundeskanzlei hat für 11 Uhr eine entsprechende Medienkonferenz mit angekündigt. Diverse Medien haben die Sperrfrist für die Ankündigung des Termins gebrochen.

Im Zentrum steht die Frage, ob der 66-jährige SVP-Bundesrat seinen Rücktritt aus der Landesregierung bekannt geben wird – dies wird allgemein erwartet. Entsprechende Spekulationen kursieren bereits seit einiger Zeit.

Parmelin gehört dem Bundesrat seit Anfang 2016 an. Die Vereinigte Bundesversammlung wählte den Waadtländer im Dezember 2015 als Nachfolger von Eveline Widmer-Schlumpf (70) in die Landesregierung. Zunächst übernahm er das Verteidigungsdepartement, seit 2019 steht er dem Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung vor.

2021 amtierte Parmelin erstmals als Bundespräsident, in diesem Jahr hat er das Präsidium zum zweiten Mal inne. In seine Amtszeit fallen mehrere gewichtige wirtschafts- und aussenpolitische Dossiers.

Sollte Parmelin seinen Rücktritt bestätigen, würde damit auch das Rennen um seine Nachfolge beginnen. Über die Nachfolge entscheidet das Parlament. Eine Ersatzwahl fände voraussichtlich im Dezember statt.

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