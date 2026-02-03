Kantonschemikerinnen und Kantonschemiker haben bei Kontrollen von Lebensmitteltransporten im vergangenen Jahr bei 27 Prozent der Transporte Verstösse gegen die Lebensmittelgesetzgebung festgestellt. Bei 15 Prozent davon war die Kühlung ungenügend.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In Zusammenarbeit mit der Polizei wurden laut Medienmitteilung vom Dienstag zwischen Mai und September 2025 in allen Kantonen und in Liechtenstein gross angelegte Kontrollen bei rund 650 Fahrzeugen für den Lebensmitteltransport durchgeführt. 88 Prozent der Fahrzeuge waren Kühlfahrzeuge. Bei den Kontrollen ging es in erster Linie darum, zu überprüfen, ob die erforderlichen Kühltemperaturen beim Lebensmitteltransport auch in den warmen Sommermonaten eingehalten werden.

Bei 15 Prozent der kontrollierten Kühlfahrzeuge musste eine ungenügende Kühlung beanstandet werden, wie der Verband der Kantonschemikerinnen und Kantonschemiker der Schweiz weiter mitteilte. Die meisten Beanstandungen gab es bei kleineren Lieferwagen, bei denen die Kühlinstallationen vereinzelt nicht ausreichende Kapazitäten aufwiesen oder diese gänzlich fehlten.

Bei verschiedenen Fahrzeugen zeigten sich zudem Mängel bei der Hygiene, dem Zustand des Fahrzeuges (ungeeignetes Fahrzeug für Lebensmitteltransporte) sowie vereinzelt eine ungenügende Trennung der transportierten Waren.

Bei Mängeln wurden Massnahmen zur Wiederherstellung der lebensmittelrechtlichen Vorgaben angeordnet. Bei schweren Verstössen wurden Sofortmassnahmen verfügt, wie die Beschlagnahmung oder Vernichtung der Waren.